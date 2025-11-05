Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में आई गिरावट, जानिए ज्वैलर्स किस भाव बेच रहे 24, 22, 20, 18 और 14 कैरेट गोल्ड

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। (PC: Gemini)
Gold Price Today: सोने के घरेलू हाजिर भाव में आज बुधवार को गिरावट है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव 980 रुपये की गिरावट के साथ 1,21,480 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोना 900 रुपये की गिरावट के साथ 1,11,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं, 18 कैरेट सोने का भाव 730 रुपये की गिरावट के साथ 91,110 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी गिरावट है। गुडरिटर्न के अनुसार, चांदी का भाव 500 रुपये की गिरावट के साथ 1,50,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर है।
सोने की घरेलू वायदा कीमतों की बात करें, तो एमसीएक्स पर मंगलवार को सोने का भाव मामूली गिरावट के साथ 1,19,749 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, चांदी का वायदा भाव मामूली बढ़त के साथ 1,45,540 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। गुरु नानक जयंती के चलते आज बुधवार को एमसीएक्स एक्सचेंज पर सुबह के सत्र में ट्रेडिंग बंद रहेगी। वहीं, शाम के सत्र में ट्रेडिंग चालू रहेगी।
तनिष्क बुधवार, 5 नवंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,12,650 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 92,170 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,22,890 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बुधवार, 5 नवंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,11,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। यहां 18 कैरेट सोना 91,100 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 70,860 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
|ज्वैलरी ब्रांड
|24 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
|14 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
|तनिष्क (Tanishq)
|1,22,890
|1,12,650
|92,170
|—
|मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स (Malabar Gold & Diamonds)
|—
|1,11,350
|91,100
|70,860
|कल्याण ज्वैलर्स (Kalyan Jewellers)
|—
|1,12,250
|—
|—
|जोयालुक्कास (Joyalukkas)
|1,21,470
|1,11,350
|91,100
|—
कल्याण ज्वैलर्स बुधवार, 5 नवंबर को 22 कैरेट सोना 1,12,250 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
जोयालुक्कास में बुधवार, 5 नवंबर को 24 कैरेट सोना 1,21,470 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,11,350 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 91,100 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग