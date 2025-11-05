Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में आई गिरावट, जानिए ज्वैलर्स किस भाव बेच रहे 24, 22, 20, 18 और 14 कैरेट गोल्ड

Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में बुधवार को गिरावट देखी जा रही है। गुरु नानक जयंती के चलते आज एमसीएक्स पर सुबह के सत्र में ट्रेडिंग बंद है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 05, 2025

Gold Price Today

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। (PC: Gemini)

Gold Price Today: सोने के घरेलू हाजिर भाव में आज बुधवार को गिरावट है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव 980 रुपये की गिरावट के साथ 1,21,480 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोना 900 रुपये की गिरावट के साथ 1,11,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं, 18 कैरेट सोने का भाव 730 रुपये की गिरावट के साथ 91,110 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी गिरावट है। गुडरिटर्न के अनुसार, चांदी का भाव 500 रुपये की गिरावट के साथ 1,50,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर है।

सोने-चांदी का वायदा भाव

सोने की घरेलू वायदा कीमतों की बात करें, तो एमसीएक्स पर मंगलवार को सोने का भाव मामूली गिरावट के साथ 1,19,749 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, चांदी का वायदा भाव मामूली बढ़त के साथ 1,45,540 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। गुरु नानक जयंती के चलते आज बुधवार को एमसीएक्स एक्सचेंज पर सुबह के सत्र में ट्रेडिंग बंद रहेगी। वहीं, शाम के सत्र में ट्रेडिंग चालू रहेगी।

तनिष्क में सोने का रेट

तनिष्क बुधवार, 5 नवंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,12,650 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 92,170 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,22,890 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बुधवार, 5 नवंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,11,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। यहां 18 कैरेट सोना 91,100 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 70,860 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

ज्वैलरी ब्रांड24 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)22 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)18 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)14 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
तनिष्क (Tanishq)1,22,8901,12,65092,170
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स (Malabar Gold & Diamonds)1,11,35091,10070,860
कल्याण ज्वैलर्स (Kalyan Jewellers)1,12,250
जोयालुक्कास (Joyalukkas)1,21,4701,11,35091,100

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट

कल्याण ज्वैलर्स बुधवार, 5 नवंबर को 22 कैरेट सोना 1,12,250 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जोयालुक्कास में बुधवार, 5 नवंबर को 24 कैरेट सोना 1,21,470 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,11,350 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 91,100 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

ये भी पढ़ें

SIP Calculator: सिर्फ 5500 रुपये महीने की बचत से शुरू करें निवेश, कम समय में जमा हो जाएगा 1 करोड़ से ज्यादा का फंड
कारोबार
SIP Calculator

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Nov 2025 10:12 am

Hindi News / Business / Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में आई गिरावट, जानिए ज्वैलर्स किस भाव बेच रहे 24, 22, 20, 18 और 14 कैरेट गोल्ड

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

CEO ने रचा ‘We are Family’ वाला ढोंग! कर्मचारी ने मुसीबत में मांगी मदद, तो मिला यह जवाब

Corporate culture
कारोबार

कुछ करने के जुनून में छोड़ी Oracle की जॉब, खोला आइसक्रीम स्टॉल, आज विदेशों में हैं 18 से ज्यादा आउटलेट

Success Story
कारोबार

Amazon कर्मचारी का छलका दर्द: जिस कंपनी के लिए कुर्बान कर दी पर्सनल लाइफ, उसने एक झटके में निकाल दिया

Amazon Layoffs
कारोबार

ब्रिटेन के सबसे अमीर व्यक्ति गोपीचंद हिंदुजा का हुआ निधन, Ashok Leyland का किया था अधिग्रहण

Gopichand Hinduja
कारोबार

Gold Price Today: टूट गए सोने के भाव, तनिष्क और मालाबार में जानिए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.