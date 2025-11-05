Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में आई गिरावट, जानिए ज्वैलर्स किस भाव बेच रहे 24, 22, 20, 18 और 14 कैरेट गोल्ड

Gold Price Today: सोने के घरेलू हाजिर भाव में आज बुधवार को गिरावट है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव 980 रुपये की गिरावट के साथ 1,21,480 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोना 900 रुपये की गिरावट के साथ 1,11,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं, 18 कैरेट सोने का भाव 730 रुपये की गिरावट के साथ 91,110 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी गिरावट है। गुडरिटर्न के अनुसार, चांदी का भाव 500 रुपये की गिरावट के साथ 1,50,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर है।