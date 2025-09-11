Gold Silver Price Today: सोने का भाव आज भी टूटा, चांदी की कीमतों में आई गिरावट, जानिए कितना सस्ता हुआ जेवर बनवाना

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में गुरुवार को गिरावट देखने को मिल रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोने का वायदा भाव 0.31 फीसदी या 334 रुपये की गिरावट के साथ 1,08,652 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
इससे पहले बुधवार को घरेलू सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का रेट 1,09,640 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसके अलावा 22 कैरेट गोल्ड 1,07,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर, 20 कैरेट गोल्ड 97,580 रुपये प्रति 10 ग्राम पर, 18 कैरेट गोल्ड 88,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर और 14 कैरेट गोल्ड 70,710 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।
सोने के साथ ही चांदी की कीमत भी गुरुवार सुबह लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी। हालांकि, चांदी में मामूली गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में चांदी का भाव 0.07 फीसदी या 83 रुपये की गिरावट के साथ 1,25,097 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने की वैश्विक कीमतों में भी गुरुवार सुबह गिरावट देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव शुरुआती कारोबार में 0.33 फीसदी या 12.10 डॉलर की गिरावट के साथ 3,669.90 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.27 फीसदी या 9.97 डॉलर की गिरावट के साथ 3,630.78 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी गिरावट देखी जा रही है। गुरुवार सुबह कॉमेक्स पर चांदी का भाव 0.03 डॉलर की गिरावट के साथ 41.57 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, सिल्वर स्पॉट 0.17 फीसदी या 0.07 डॉलर की गिरावट के साथ 41.10 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।