Gold Silver Price Today: सोने का भाव आज भी टूटा, चांदी की कीमतों में आई गिरावट, जानिए कितना सस्ता हुआ जेवर बनवाना

इससे पहले बुधवार को घरेलू सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का रेट 1,09,640 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसके अलावा 22 कैरेट गोल्ड 1,07,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर, 20 कैरेट गोल्ड 97,580 रुपये प्रति 10 ग्राम पर, 18 कैरेट गोल्ड 88,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर और 14 कैरेट गोल्ड 70,710 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।