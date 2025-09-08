Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में जबरदस्त गिरावट, चांदी भी हो गई सस्ती, जानिए क्या रह गए हैं भाव

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में सोमवार को जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना बड़ी गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोने का वायदा भाव 0.48 फीसदी या 520 रुपये की गिरावट के साथ 1,07,208 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वैश्विक बाजार में भी सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है।