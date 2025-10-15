Patrika LogoSwitch to English

Gold Silver Price Today: सोने ने फिर तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, उछल गए भाव, चांदी भी नहीं ले रही रुकने का नाम, जानिए वजह

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। सोने का वायदा भाव 1,27,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड हाई लेवल पर जा पहुंचा है।

2 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 15, 2025

Gold Silver Price Today

सोने की वायदा कीमत ने नया रिकॉर्ड हाई बनाया है। (PC: Gemini)

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। सोने का भाव रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। इससे जूलरी बनवाने वालों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। जिन्हें शादी के लिए जेवर खरीदने हैं, उनका बजट गड़बड़ा रहा है। बुधवार को भी सोने ने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में यह 0.37 फीसदी या 470 रुपये की बढ़त के साथ 1,26,726 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। यह कीमत अर्ली ट्रेड में 1,27,500 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई, जो सोने का नया ऑल टाइम हाई लेवल है।

क्यों बढ़ रहीं कीमतें?

अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड टेंशन बढ़ने से वैश्विक बाजार में सोना तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका असर घरेलू मार्केट पर भी दिख रहा है। इसके अलावा, यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में आगे भी कटौती की उम्मीदे हैं। इससे भी कीमतों में तेजी आ रही है।

चांदी में भी रुक नहीं रही तेजी

चांदी की कीमतों में भी तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार सुबह चांदी का घरेलू वायदा भाव 0.37 फीसदी या 590 रुपये की बढ़त के साथ 1,60,094 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वैश्विक स्तर पर भी चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है।

विवरणसोने की घरेलू कीमत (MCX)सोने की वैश्विक कीमत (COMEX)
वर्तमान भाव₹1,26,726 प्रति 10 ग्राम$4,201.70 प्रति औंस
बढ़त (%)+0.37%+0.92%
बढ़त (राशि)₹470 प्रति 10 ग्राम$38.30 प्रति औंस
अर्ली ट्रेड का उच्चतम स्तर (All-time High)₹1,27,500 प्रति 10 ग्राम

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में बुधवार सुबह तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.92 फीसदी या 38.30 डॉलर की बढ़त के साथ 4,201.70 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

विवरणचांदी की घरेलू कीमत (MCX)चांदी की वैश्विक कीमत (COMEX)
वर्तमान भाव₹1,60,094 प्रति किलोग्राम$51.17 प्रति औंस
बढ़त (%)+0.37%+1.07%
बढ़त (राशि)₹590 प्रति किलोग्राम$0.55 प्रति औंस

चांदी का वैश्विक भाव

सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। बुधवार सुबह चांदी का वैश्विक भाव 1.07 फीसदी या 0.55 डॉलर की बढ़त के साथ 51.17 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

