Gold Silver Price Today: दिवाली से पहले सोने में जबरदस्त तेजी, उधर सरपट भाग रही चांदी, जानिए कितना महंगा हो गया जेवर बनवाना

सोने-चांदी की कीमतों में भारी तेजी देखी जा रही है। (PC: Gemini)
Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को भी सोने में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोने का वायदा भाव 1.57 फीसदी या 1960 रुपये की बढ़त के साथ 1,26,589 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। यह सोने का नया ऑल टाइम हाई लेवल है। वैश्विक स्तर पर भी कीमतों में भारी तेजी देखी जा रही है। अमेरिकी टैरिफ से जुड़ी चिंताओं और यूएस फेड द्वारा आगे भी रेट कट करने की उम्मीदों से सोने की सेफ हैवन डिमांड मजबूत हो रही है।
दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड टेंशन फिर से बढ़ गई है। इससे ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ प्रभावित होने का डर है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी उत्पादों पर 100 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। साथ ही यूएस में बने महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर्स के एक्सपोर्ट को भी कंट्रोल किया है। इससे पहले चीन ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कंट्रोल्स को बढ़ा दिया था। इन सब से सोने को सेफ हैवन एसेट के रूप में मजबूती मिल रही है।
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में चांदी भारी उछाल के साथ ट्रेड करती दिखाई दी। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर चांदी का वायदा भाव 4.43 फीसदी या 6,848 रुपये की बढ़त के साथ 1,61,493 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा। यह शुरुआती कारोबार में 1,62,057 रुपये प्रति किलोग्राम तक गया। यह चांदी का नया ऑल टाइम हाई लेवल है।
सोने की वैश्विक कीमतों में भी भारी तेजी देखी जा रही है। मंगलवार सुबह कॉमेक्स पर सोने का भाव 1.05 फीसदी या 43.40 डॉलर की बढ़त के साथ 4,176.40 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
चांदी की वैश्विक कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। मंगलवार सुबह कॉमेक्स पर चांदी का भाव 3.61 फीसदी या 1.80 डॉलर की बढ़त के साथ 52.23 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग