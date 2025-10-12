Investment in Gold: भूल जाइए गोल्ड जूलरी, सोने में निवेश के ये 4 तरीके देंगे आपको खास फायदे, रिटर्न भी है अच्छा

गोल्ड ETF शुद्ध फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। यहां निवेशकों को सोने की बढ़ती कीमतों का लाभ मिलता है। यहां भी सोने को भौतिक रूप से अपने पास रखने की जरूरत नहीं होती। ये ETF शेयर बाजार में शेयरों की तरह ही खरीदे और बेचे जा सकते हैं। इन्हें खरीदने के लिए एक डिमैट अकाउंट की जरूरत होती है। गोल्ड ETF में लिक्विडिटी अधिक होती है, लेकिन इन्हें केवल बाजार के खुले रहने के समय ही ट्रेड किया जा सकता है। गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाने से निवेशक भौतिक सोने से जुड़े प्रमुख खर्चों जैसे स्टोरेज, हॉलमार्किंग, बीमा, मेकिंग चार्ज और वेस्टेज चार्ज से बच जाते हैं।