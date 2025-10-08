Gold Silver Price Today: भारी तेजी से नए रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा सोना, चांदी में भी जबरदस्त उछाल, जानिए क्या हैं दाम

सोना रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड कर रहा है। (PC: Pexels)
Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज बुधवार को भारी तेजी देखी जा रही है। इससे सोने का भाव नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोने का वायदा भाव 0.76 फीसदी या 920 रुपये की बढ़त के साथ 1,22,027 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। उधर वैश्विक स्तर पर भी सोने की कीमतों में भारी तेजी देखी जा रही है।
मजबूत हाजिर मांग, पॉजिटिव वैश्विक रुख, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन को लेकर चिंताएं और यूएस फेड द्वारा आगे रेट कट की उम्मीदों के चलते सोने में लगातार तेजी देखी जा रही है। अमेरिका में राजनीतिक अस्थिरता के चलते सोना सेफ हैवन एसेट के रूप में मजबूत हुआ है।
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी भारी तेजी देखने को मिल रही है। इससे चांदी का भाव ऑल टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर बुधवार सुबह चांदी का वायदा भाव 1 फीसदी या 1458 रुपये की बढ़त के साथ 1,47,250 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने की वैश्विक कीमतें भी शुरुआती कारोबार में बढ़त के साथ ट्रेड कर रही हैं। कॉमेक्स पर सोना 0.81 फीसदी या 32.30 डॉलर की बढ़त के साथ 4,036.70 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.70 फीसदी या 27.96 डॉलर की बढ़त के साथ 4,012.81 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी 1.24 फीसदी या 0.60 डॉलर की बढ़त के साथ 48.12 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखाई दी। वहीं, सिल्वर स्पॉट 1.10 फीसदी या 0.53 डॉलर की बढ़त के साथ 48.35 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।
