Gold Silver Price Today: भारी तेजी से नए रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा सोना, चांदी में भी जबरदस्त उछाल, जानिए क्या हैं दाम

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज बुधवार को भारी तेजी देखी जा रही है। इससे सोने का भाव नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोने का वायदा भाव 0.76 फीसदी या 920 रुपये की बढ़त के साथ 1,22,027 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। उधर वैश्विक स्तर पर भी सोने की कीमतों में भारी तेजी देखी जा रही है।