Multibagger Stocks: 1 लाख के हो गए 1.88 करोड़ रुपये, इस शेयर ने 5 साल में दिया 18,700% रिटर्न

इंडो थाई सिक्योरिटी के शेयर ने पिछले 1 हफ्ते में 16.65 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर ने पिछले 1 महीने में 98.56 फीसदी रिटर्न दिया। पिछले 3 महीने में इसने 75 फीसदी और 6 महीने में 55 फीसदी रिटर्न दिया है। इस साल अब तक यह शेयर 146 फीसदी रिटर्न दे चुका है। वहीं, पिछले एक साल में इस शेयर ने 286 फीसदी रिटर्न दिया है। पिछले 2 साल में इस शेयर ने 1287 फीसदी और 3 साल में 1821 फीसदी रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 5 साल में यह शेयर 18,702 फीसदी रिटर्न दे चुका है। 5 साल पहले इस शेयर की कीमत 1.71 रुपये थी।