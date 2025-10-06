Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

Multibagger Stocks: 1 लाख के हो गए 1.88 करोड़ रुपये, इस शेयर ने 5 साल में दिया 18,700% रिटर्न

Multibagger Stocks: इंडो थाई सिक्योरिटीज लिमिटेड के शेयर ने लॉन्ग टर्म में अपने निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इस शेयर ने 286 फीसदी रिटर्न दिया है।

2 min read

नई दिल्ली

image

Pawan Jayaswal

Oct 06, 2025

Multibagger Stocks

इंडो थाई सिक्योरिटीज के शेयर ने लॉन्ग टर्म में भारी रिटर्न दिया है। (PC: Gemini)

Multibagger Stocks: पिछले कुछ दिनों से शेयर बाजार में तेजी देखी जा रही है। सिर्फ 3 सेशंस में ही सेंसेक्स 1500 अंक उछल गया है। एनएसई निफ्टी 25,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। कई सारे शेयरों में तेजी देखी जा रही है। मार्केट मे ऐसे कई शेयर हैं, जिन्होंने अपने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। ऐसे शेयरों को मल्टीबैगर स्टॉक्स कहते हैं। आज हम आपको एक ऐसे शेयर के बारे में बताएंगे, जिसने 5 साल में अपने निवेशकों को 18,700% से ज्यादा रिटर्न दिया है।

हम यहां इंडो थाई सिक्योरिटीज लिमिटेड के शेयर की बात कर रहे हैं। इस शेयर ने अपने निवेशकों को करोड़पति बना दिया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर सोमवार को यह शेयर करीब 3 फीसदी की बढ़त के साथ 314.15 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, कंपनी का मार्केट कैप 3,725.51 करोड़ रुपये था। इस शेयर का 52 वीक हाई 317.15 रुपये है। वहीं, 52 वीक लो 79.17 रुपये है।

5 साल में दिया 18,702% रिटर्न

इंडो थाई सिक्योरिटी के शेयर ने पिछले 1 हफ्ते में 16.65 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर ने पिछले 1 महीने में 98.56 फीसदी रिटर्न दिया। पिछले 3 महीने में इसने 75 फीसदी और 6 महीने में 55 फीसदी रिटर्न दिया है। इस साल अब तक यह शेयर 146 फीसदी रिटर्न दे चुका है। वहीं, पिछले एक साल में इस शेयर ने 286 फीसदी रिटर्न दिया है। पिछले 2 साल में इस शेयर ने 1287 फीसदी और 3 साल में 1821 फीसदी रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 5 साल में यह शेयर 18,702 फीसदी रिटर्न दे चुका है। 5 साल पहले इस शेयर की कीमत 1.71 रुपये थी।

1 लाख के हो गए 1.88 करोड़ रुपये

अगर आप एक महीने पहले इस शेयर में 1 लाख रुपये लगाते, तो आज आपका निवेश 1,98,000 रुपये होता। अगर आप 1 साल पहले इस शेयर में 1 लाख रुपये लगाते, तो आज आपका निवेश 3,86,000 रुपये हो जाता। वहीं, अगर आप 5 साल पहले इस शेयर में 1 लाख रुपये लगाते, तो आज आपका निवेश 1,88,02,000 रुपये हो जाता।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमभरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

Published on:

06 Oct 2025 05:19 pm

Hindi News / Business / Multibagger Stocks: 1 लाख के हो गए 1.88 करोड़ रुपये, इस शेयर ने 5 साल में दिया 18,700% रिटर्न

कारोबार

