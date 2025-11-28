Patrika LogoSwitch to English

Gold Silver Price Today: फिर से भागीं सोने की कीमतें, चांदी में भी आ गया उछाल, जानिए लेटेस्ट प्राइस

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज तेजी देखी जा रही है। दिसंबर में होने वाली यूएस फेडरल रिजर्व की बैठक में रेट कट होने की उम्मीदें बढ़ीं हैं। इससे सोने को सपोर्ट मिल रहा है।

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 28, 2025

Gold Silver Price Today

सोने-चांदी की कीमतों में आज तेजी देखी जा रही है। (PC: Gemini)

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुक्रवार सुबह सोने का वायदा भाव 0.50 फीसदी या 633 रुपये की बढ़त के साथ 1,28,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। नवंबर में सोने की कीमतें लगातार चौथे महीने बढ़त दर्ज करती दिख रही हैं। दिसंबर महीने में यूएस फेड रेट कट की उम्मीदों के चलते सोने में तेजी देखी जा रही है। इस साल करीब हर महीने में सोने की कीमतों में बढ़त दर्ज हुई है। ऐसे में यह साल सोने के लिए 1979 के बाद का सबसे बेस्ट एनुअल परफॉर्मेंस वाला साल साबित हो सकता है। यूएस में गवर्नमेंट शटडाउन और चुनौतीपूर्ण आर्थिक आंकड़ों के चलते यह तेजी आई।

चांदी का वायदा भाव

सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी आज तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में चांदी हरे निशान पर ट्रेड करती दिखी है। शुक्रवार सुबह एमसीएक्स एक्सचेंज पर चांदी का वायदा भाव 0.91 फीसदी या 1512 रुपये की बढ़त के साथ 1,67,499 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में भी आज शुक्रवार को तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव आज शुरुआती कारोबार में 0.45 फीसदी या 19 डॉलर की बढ़त के साथ 4221.30 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.67 फीसदी या 27.90 डॉलर की बढ़त के साथ 4,185.51 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी का वैश्विक भाव

सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। शुक्रवार सुबह कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 1.71 फीसदी या 1.04 डॉलर की बढ़त के साथ 54.65 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 0.87 फीसदी या 0.46 डॉलर की बढ़त के साथ 53.86 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: फिर से भागीं सोने की कीमतें, चांदी में भी आ गया उछाल, जानिए लेटेस्ट प्राइस

