Gold Silver Price Today: फिर से भागीं सोने की कीमतें, चांदी में भी आ गया उछाल, जानिए लेटेस्ट प्राइस

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुक्रवार सुबह सोने का वायदा भाव 0.50 फीसदी या 633 रुपये की बढ़त के साथ 1,28,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। नवंबर में सोने की कीमतें लगातार चौथे महीने बढ़त दर्ज करती दिख रही हैं। दिसंबर महीने में यूएस फेड रेट कट की उम्मीदों के चलते सोने में तेजी देखी जा रही है। इस साल करीब हर महीने में सोने की कीमतों में बढ़त दर्ज हुई है। ऐसे में यह साल सोने के लिए 1979 के बाद का सबसे बेस्ट एनुअल परफॉर्मेंस वाला साल साबित हो सकता है। यूएस में गवर्नमेंट शटडाउन और चुनौतीपूर्ण आर्थिक आंकड़ों के चलते यह तेजी आई।