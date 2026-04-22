Gold Silver Price Today: उधर अमेरिका-ईरान का सीजफायर बढ़ा और इधर उछल गए सोने के भाव, चांदी भी हुई महंगी, जानिए लेटेस्ट कीमतें

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज बुधवार को तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी कीमतें हरे निशान पर ट्रेड करती दिखी हैं। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर सोने का भाव 0.96 फीसदी या 1459 रुपये की बढ़त के साथ 1,53,130 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। शांति वार्ता की हालिया कोशिशें विफल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर को बढ़ा दिया है। यूएस-ईरान वॉर शुरू होने से लेकर अब तक सोने की कीमतें 10 फीसदी से अधिक टूट चुकी हैं।