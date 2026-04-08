Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल, युद्ध रुकने से चांदी में आई भारी-भरकम तेजी, जानिए भाव

अमेरिका और ईरान में तनाव कम होने के बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में बड़ी गिरावट से सोने में आज भारी खरीदारी देखी जा रही है। सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतें क्रैश होने के चलते आज सोने में तेजी देखी जा रही है। आज WTI क्रूड ऑयल 15 फीसदी गिर गया है। इससे यह 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया है। इससे फॉरेक्स मार्केट में भी मुनाफावसूली शुरू हो गई है।