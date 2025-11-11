Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों मे फिर से भारी तेजी, चांदी में भी जबरदस्त उछाल, जानिए कितना महंगा हुआ जेवर बनवाना

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में मंगलवार को भी बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू वायदा बाजार में भाव हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे हैं। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव शुरुआती कारोबार में 0.98 फीसदी या 1210 रुपये की तेजी के साथ 1,25,180 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। दिसंबर में एक और यूएस फेड रेट कट को लेकर उम्मीदें बढ़ने से इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस तीन हफ्ते के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। स्टेबल डॉलर और यूएस बॉन्ड यील्ड्स भी सोने की कीमतों को सपोर्ट कर रही हैं। सोने की कीमतों में उछाल के पीछे इस साल सबसे बड़ा फैक्टर यूएस फेड रेट कट को लेकर उम्मीदें हैं। हालिया आंकड़े यूएस जॉब मार्केट की स्थिति सही नहीं दिखा रहे हैं। कंज्यूमर सेंटीमेंट भी कमजोर है।