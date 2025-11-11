Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों मे फिर से भारी तेजी, चांदी में भी जबरदस्त उछाल, जानिए कितना महंगा हुआ जेवर बनवाना

सोने की कीमतों में भारी तेजी देखी जा रही है। (Gemini)
Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में मंगलवार को भी बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू वायदा बाजार में भाव हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे हैं। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव शुरुआती कारोबार में 0.98 फीसदी या 1210 रुपये की तेजी के साथ 1,25,180 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। दिसंबर में एक और यूएस फेड रेट कट को लेकर उम्मीदें बढ़ने से इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस तीन हफ्ते के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। स्टेबल डॉलर और यूएस बॉन्ड यील्ड्स भी सोने की कीमतों को सपोर्ट कर रही हैं। सोने की कीमतों में उछाल के पीछे इस साल सबसे बड़ा फैक्टर यूएस फेड रेट कट को लेकर उम्मीदें हैं। हालिया आंकड़े यूएस जॉब मार्केट की स्थिति सही नहीं दिखा रहे हैं। कंज्यूमर सेंटीमेंट भी कमजोर है।
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा कारोबार में मंगलवार सुबह चांदी भारी बढ़त के साथ ट्रेड करती दिखी है। एमसीएक्स पर शुरुआती कारोबार में चांदी 1.38 फीसदी या 2,119 रुपये की बढ़त के साथ 1,55,810 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी।
सोने की वैश्विक कीमतों में भी मंगलवार को तेजी देखी जा रही है। मंगलवार सुबह कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.72 फीसदी या 29.60 डॉलर की बढ़त के साथ 4,151.60 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.67 फीसदी या 27.71 डॉलर की बढ़त के साथ 4,143.47 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव मंगलवार सुबह 1.27 फीसदी या 0.60 डॉलर की बढ़त के साथ 50.91 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट 0.89 फीसदी या 0.45 डॉलर की बढ़त के साथ 50.96 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
