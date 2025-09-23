Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने में आज भी भारी तेजी, चांदी में जबरदस्त उछाल, जानिए कितना महंगा हुआ जेवर बनवाना

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में पिछले 2 दिन से भारी तेजी देखी जा रही है। यूएस फेड के ब्याज दरें घटाने का असर सोने की कीमतों पर दिख रहा है। साथ ही फेस्टिव सीजन में घरेलू डिमांड भी बढ़ रही है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 23, 2025

Gold Silver Price Today
सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। (PC: Freepik)

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दोनों ही कीमती धातुएं ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही हैं। सोमवार को सोने-चांदी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था। आज मंगलवार को भी सोने-चांदी में तेजी देखी जा रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोना 0.37 फीसदी या 420 रुपये की बढ़त के साथ 1,12,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा है। यह सोने का रिकॉर्ड हाई लेवल है। फेस्टिव सीजन में डिमांड बढ़ने से सोने की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है।

चांदी में भी भारी तेजी

सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी आज भारी तेजी देखने को मिल रही है। वायदा बाजार में चांदी का भाव आज रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर मंगलवार सुबह चांदी का भाव 0.37 फीसदी या 488 रुपये की बढ़त के साथ 1,34,043 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

ये भी पढ़ें

GST 2.0 में महंगी हो गई हैं ये चीजें, अब आपको चुकाना होगा ज्यादा दाम
कारोबार
Sin Goods Price Hike

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में मंगलवार सुबह मिला-जुला ट्रेड देखा जा रहा है। शुरुआती कारोबार में कॉमेक्स पर सोना 0.10 फीसदी या 3.60 डॉलर की बढ़त के साथ 3,778.70 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.01 फीसदी या 0.25 डॉलर की गिरावट के साथ 3746.45 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

चांदी का वैश्विक भाव

चांदी की वैश्विक कीमतों में आज मंगलवार को गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव 0.03 फीसदी या 0.01 डॉलर की गिरावट के साथ 44.20 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा है। वहीं, चांदी का वैश्विक भाव 0.13 फीसदी या 0.06 डॉलर की गिरावट के साथ 44 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है।

ये भी पढ़ें

Post Office RD से 10 साल में पाएं 42 लाख रुपये का फंड, जानिए आपको क्या करना होगा
कारोबार
Post Office RD Calculator

खबर शेयर करें:

Updated on:

23 Sept 2025 11:07 am

Published on:

23 Sept 2025 11:06 am

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: सोने में आज भी भारी तेजी, चांदी में जबरदस्त उछाल, जानिए कितना महंगा हुआ जेवर बनवाना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.