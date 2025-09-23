Gold Silver Price Today: सोने में आज भी भारी तेजी, चांदी में जबरदस्त उछाल, जानिए कितना महंगा हुआ जेवर बनवाना

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दोनों ही कीमती धातुएं ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही हैं। सोमवार को सोने-चांदी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था। आज मंगलवार को भी सोने-चांदी में तेजी देखी जा रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोना 0.37 फीसदी या 420 रुपये की बढ़त के साथ 1,12,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा है। यह सोने का रिकॉर्ड हाई लेवल है। फेस्टिव सीजन में डिमांड बढ़ने से सोने की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है।
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी आज भारी तेजी देखने को मिल रही है। वायदा बाजार में चांदी का भाव आज रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर मंगलवार सुबह चांदी का भाव 0.37 फीसदी या 488 रुपये की बढ़त के साथ 1,34,043 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
सोने की वैश्विक कीमतों में मंगलवार सुबह मिला-जुला ट्रेड देखा जा रहा है। शुरुआती कारोबार में कॉमेक्स पर सोना 0.10 फीसदी या 3.60 डॉलर की बढ़त के साथ 3,778.70 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.01 फीसदी या 0.25 डॉलर की गिरावट के साथ 3746.45 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
चांदी की वैश्विक कीमतों में आज मंगलवार को गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव 0.03 फीसदी या 0.01 डॉलर की गिरावट के साथ 44.20 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा है। वहीं, चांदी का वैश्विक भाव 0.13 फीसदी या 0.06 डॉलर की गिरावट के साथ 44 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है।