Gold Silver Price Today: US-EU के बीच बड़े ट्रेड वॉर की आशंका से आसमान पर सोना, चांदी सवा 3 लाख के ऊपर, देखिए आज के भाव

अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच ट्रेड वॉर की आशंका, डॉलर की कमजोरी और मजबूत खुदरा मांग के चलते सोने में यह तेजी देखने को मिली है। यूएस और ईयू एक बड़े ट्रेड वॉर के करीब हैं, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी पर भारी असर पड़ सकता है। साथ ही नाटो अलायंस भी टूटने का डर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यूरोपियन संसद जल्द ही यूएस के साथ ट्रेड डील पर जुलाई में बनी सहमति को रद्द कर सकती है। उधर ट्रंप का कहना है कि वे ग्रीनलैंड खरीदने की अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे।