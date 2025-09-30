नौकरियों के लिए सुनहरा मौका: अमेरिकी कंपनियां आ सकती हैं भारत, ट्रंप के H-1B वीजा प्रतिबंधों का असर

भारत, जो दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, में वर्तमान में 1,700 से अधिक जीसीसी हैं, जो वैश्विक स्तर पर आधे से ज्यादा हैं। ये केंद्र पहले केवल तकनीकी सहायता तक सीमित थे, लेकिन अब ये लक्जरी कार डिजाइन और दवा अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में नवाचार का नेतृत्व कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की नीतियों के कारण कंपनियां अब आउटसोर्सिंग के बजाय भारत में अपने जीसीसी स्थापित कर रही हैं, ताकि रणनीतिक कार्यों को आंतरिक रूप से नियंत्रित किया जा सके। डेलॉइट इंडिया के पार्टनर रोहन लोबो के अनुसार, जीसीसी कंपनियों के लिए एक मजबूत इंजन की तरह काम कर रहे हैं, खासकर वित्त और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में।