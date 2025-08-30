दूध-पनीर, ब्रेड-पिज्जा पर 0% GST, दवाइयां और स्टेशनरी भी सस्ती होने की उम्मीद, अगले हफ्ते आएगा फैसला

कृषि उत्पादों, फर्टिलाइजर एसिड और बायो-पेस्टिसाइड्स पर जीएसटी घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है, जो वर्तमान में 18 फीसदी और 12 फीसदी है। रेडीमेड कपड़ों पर 5% जीएसटी की सीमा 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए और 2500 रुपए से ऊपर के रेडीमेड गारमेंट्स पर वर्तमान के 12% के बदले 18% किया जा सकता है। इसी तरह किचन वेयर, सोलर कूकर हीटर जैसे रिन्यूएबल उत्पादों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है। खाने-पीने की चीजों में मक्खन, घी, डेयरी स्प्रेड, सूखे मेवे, कंडेन्स्ड मिल्क, जैम, फ्रूट जेली, नमकीन भुजिया, जूस, फल का पल्प पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया जा सकता है। वहीं, 18% स्लैब में आने वाले आइसक्रीम, पेस्ट्री, पानी की बॉटल आदि पर भी 5% जीएसटी का प्रस्ताव है।