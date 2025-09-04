IPL बना ठाठ-बाट का खेल, सरकार ने GST की दर में किया तगड़ा इजाफा

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मैच मैदान में बैठकर देखना और महंगा होने वाला है। 22 सितंबर 2025 से लागू नए जीएसटी स्ट्रक्चर के तहत आईपीएल और इस तरह के हाई-प्रोफाइल स्पोर्ट्स इवेंट के टिकटों पर अब 40% जीएसटी लगेगा। पहले इन पर 28% जीएसटी लागू था। यह बदलाव टिकटों को सीधे उस स्लैब में ले गया है, जिसमें कैसिनो, रेस क्लब और लग्जरी गुड्स शामिल हैं।