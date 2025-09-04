IPL बना ठाठ-बाट का खेल, सरकार ने GST की दर में किया तगड़ा इजाफा

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मैच मैदान में बैठकर देखना और महंगा होने वाला है। 22 सितंबर 2025 से लागू नए जीएसटी स्ट्रक्चर के तहत आईपीएल और इस तरह के हाई-प्रोफाइल स्पोर्ट्स इवेंट के टिकटों पर अब 40% जीएसटी लगेगा। पहले इन पर 28% जीएसटी लागू था। यह बदलाव टिकटों को सीधे उस स्लैब में ले गया है, जिसमें कैसिनो, रेस क्लब और लग्जरी गुड्स शामिल हैं।
पहले 1,000 रुपये के टिकट पर 28% टैक्स यानी 280 रुपये जुड़कर कुल कीमत 1,280 रुपये पड़ती थी। अब यही टिकट 40% टैक्स के साथ 1,400 रुपये का होगा। यानी हर 1,000 रुपये खर्च पर 120 रुपये का अतिरिक्त बोझ।
यह नया 40% टैक्स आईपीएल जैसे बड़े व्यावसायिक टूर्नामेंट्स और हाई-वैल्यू स्पोर्ट्स इवेंट्स पर समान रूप से लागू होगा। घरेलू या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों पर टैक्स 18% ही रहेगा। यानी, अब जीएसटी ढांचा ग्रासरूट लेवल स्पोर्ट्स और कमर्शियल स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के बीच साफ अंतर दिखाता है।
जीएसटी काउंसिल के मुताबिक 40% दर उन सभी सेवाओं पर लागू होगी जिन्हें लग्जरी या नॉन-एसेंशियल माना गया है। इनमें शामिल हैं:
काउंसिल ने इस फैसले को रेवेन्यू एलाइन्मेंट की कवायद बताया है। यानी, सरकार चाहती है कि ऐसे इवेंट्स से ज्यादा टैक्स वसूला जाए जिनमें बड़ी संख्या में लोग ऊंचे दाम चुकाकर शामिल होते हैं।