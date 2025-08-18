HDFC Bank के ग्राहक ध्यान दें! 2 दिन बंद रहेंगी ये प्रमुख सेवाएं

अगर आप एचडीएफसी बैंक के ग्राहक हैं, तो यह खबर आपके लिए है। देश के इस सबसे बड़े प्राइवेट बैंक की कुछ सेवाएं कुछ समय के लिए बंद रहेंगी। एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों को बताया कि वाट्सएप और एसएमएस पर चैट बैंकिंग समेत कुछ कस्टमर केयर सर्विसेज 22 और 23 अगस्त को कुछ समय के लिए बंद रहेंगी। एचडीएफसी बैंक ग्राहकों के लिए बैंकिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सिस्टम का मैंटेनेंस कर रहा है, जिससे कुछ सेवाओं पर असर पड़ेगा।
एचडीएफसी बैंक की कुछ सेवाएं 22 अगस्त, 2025 को रात 11:00 बजे से 23 अगस्त, 2025 को सुबह 6:00 बजे तक 7 घंटे के लिए बंद रहेंगी।
फोन बैंकिंग IVR
ईमेल और सोशल मीडिया
वाट्सएप पर चैट बैंकिंग
SMS बैंकिंग
हॉट लिस्टिंग अकाउंट्स और कार्ड्स के लिए टोल-फ्री नंबर को छोड़कर कई कस्टमर केयर सर्विसेज बंद रहेंगी।
डाउनटाइम में ग्राहक अपने बैंकिंग लेनदेन इन माध्यमों से कर सकते हैं:
फोनबैंकिंग एजेंट सर्विसेज
एचडीएफसी बैंक नेटबैंकिंग
एचडीएफसी बैंक मोबाइल बैंकिंग
पेजप्प (PayZapp)
माईकार्ड्स (MyCards)
यदि आप एचडीएफसी बैंक नेट बैंकिंग के एक रजिस्टर्ड यूजर हैं, तो आप किसी भी समय और किसी भी स्थान से कई तरह के लेनदेन कर सकते हैं। आप अपने बैंक में गए बिना नेट बैंकिंग से 200 से अधिक लेनदेन पूरे कर सकते हैं। प्रत्येक एचडीएफसी बैंक ग्राहक के लिए एक नेट बैंकिंग खाता ऑटोमैटिक बना दिया जाता है।
स्टेप 1. अपने मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट के साथ लिंक कराएं।
स्टेप 2: एचडीएफसी बैंक के नेट बैंकिंग पोर्टल पर जाकर अपनी कस्टमर आईडी डालें।
स्टेप 3: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की पुष्टि करें।
स्टेप 4: आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, इसको दर्ज करें।
स्टेप 5: डेबिट कार्ड की डिटेल दर्ज करें।
स्टेप 6: अपना IPIN सेट करें।
स्टेप 7: नए सेट किए गए IPIN का उपयोग करके नेट बैंकिंग में लॉग इन करें।
स्टेप 1: निकटतम एचडीएफसी बैंक एटीएम पर जाएं।
स्टेप 2: एचडीएफसी बैंक डेबिट कार्ड नंबर और एटीएम पिन डालें।
स्टेप 3: मुख्य स्क्रीन से अन्य विकल्प (Other Option) को चुनें।
स्टेप 4: नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन चुनें और पुष्टि करें पर क्लिक करें।
स्टेप 5: अब नेट बैंकिंग के लिए पिन आपको कूरियर द्वारा भेजा जाएगा।
स्टेप 6. इस पिन से नेट बैंकिंग के लिए लॉगइन करें।