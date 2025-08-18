HDFC Bank के ग्राहक ध्यान दें! 2 दिन बंद रहेंगी ये प्रमुख सेवाएं

अगर आप एचडीएफसी बैंक के ग्राहक हैं, तो यह खबर आपके लिए है। देश के इस सबसे बड़े प्राइवेट बैंक की कुछ सेवाएं कुछ समय के लिए बंद रहेंगी। एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों को बताया कि वाट्सएप और एसएमएस पर चैट बैंकिंग समेत कुछ कस्टमर केयर सर्विसेज 22 और 23 अगस्त को कुछ समय के लिए बंद रहेंगी। एचडीएफसी बैंक ग्राहकों के लिए बैंकिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सिस्टम का मैंटेनेंस कर रहा है, जिससे कुछ सेवाओं पर असर पड़ेगा।