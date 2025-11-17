Health Insurance Tips: पहली बार स्वास्थ्य बीमा खरीद रहे हैं, तो इन 6 बातों का जरूर रखें ध्यान, बाद में नहीं पड़ेगा पछताना

Health Insurance: पहली बार हेल्थ पॉलिसी लेते समय लोग अक्सर सिर्फ प्रीमियम देखते हैं। लेकिन प्रीमियम के अलावा ऐसी कई शर्तें होती हैं, जो इलाज की लागत पर सीधे असर डालती हैं। इन शर्तों से कई चीजें तय होती हैं। जैसे- अस्पताल में कमरे के किराए का खर्च और इलाज का खर्च क्लेम से मिलेगा या कैशलेस होगा। इसलिए हेल्थ इंशोरेंस लेने से पहले नियम व शर्तों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। आज हम आपको 6 ऐसी बातें बताने जा रहे हैं, जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय जरूर ध्यान रखनी चाहिए।