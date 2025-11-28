घट जाएगी आपके Home Loan की EMI, दूसरे कर्ज भी होंगे सस्ते, RBI जल्द ले सकता है बड़ा फैसला

अगले महीने होने वाली अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की बैठक में रेट कट को लेकर उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। इससे पहले फेड ने अक्टूबर में प्रमुख ब्याज दर में 0.25 फीसदी की गिरावट की थी। जब यूएस फेड ऐसा कोई निर्णय लेता है, तो पूरे विश्व में इसका प्रभाव पड़ता है और दुनिया के दूसरे केंद्रीय बैंक भी ब्याज दरें घटाने लगते हैं। यह भी एक कारण है कि आरबीआई रेपो रेट को घटा सकता है। भारत के केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में अगस्त से अब तक कोई बदलाव नहीं किया है। लेकिन अब उम्मीद लगाई जा सकती है कि इसे 0.25 प्रतिशत घटाया जा सकता है।