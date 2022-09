आधार नंबर के जरिए आप खुद से चेक कर सकते हैं बैंक अकाउंट बैलेंस, जानिए प्रोसेस

आधार कार्ड के नंबर के जरिए आप घर बैठे खुद से अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। इस प्रोसेस में सबसे अच्छी बात यह है कि इसके जरिए आप बिना इंटरनेट के बैंक अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं। हालांकि इस सुविधा को आप जब ही यूज कर पाएंगे जब आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट से लिंक हो।

अगर आप अपने बैंक अकाउंट बैलेंस को चेक करने के लिए बार-बार बैंक के चक्कर नहीं लगाना चाहते हैं तो यह आपके काम की खबर है। आप घर बैठे कुछ ही स्टेप फॉलो करके आधार कार्ड के नंबर के जरिए अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। इस प्रोसेस में खास बात यह है कि अगर आप किसी बैंकिंग मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग का यूज नहीं करते हैं तब भी आप इस प्रोसेस के जरिए अपने बैंक अकाउंट बैलेंस को घर बैठे जान पाएंगे।

how can check your bank account balance using Aadhaar card