उपभोक्ता फोरम में कैसे करें शिकायत? इन बातों का ध्यान रखेंगे तो तुरंत मिलेगा सॉल्यूशन

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (2019) हर भारतीय खरीदार को अनुचित व्यापार प्रथाओं, भ्रामक विज्ञापनों और धोखाधड़ी के खिलाफ मजबूत अधिकार देता है। शिकायत दर्ज करने से पहले उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों को समझना चाहिए, जैसे कि सुरक्षा, सूचना और निवारण का अधिकार। आज के ई-कॉमर्स परिवेश में किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए इन अधिकारों को जानना जरूरी है।