Credit Score को मजबूत बनाना चाहते हैं? इन 5 बातों पर करें काम, मिलेगा फायदा

How to Improve Credit Score: अगर आपका क्रेडिट स्कोर सही नहीं है, तो आपको लोन मिलने में समस्या आ सकती है। आजकल कई कंपनियां हायरिंग के समय व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर भी देखती हैं।

भारत

Pawan Jayaswal

Aug 19, 2025

How to Improve Credit Score
क्रेडिट स्कोर मजबूत होने के कई फायदे हैं। (PC: Gemini)

आजकल महंगाई के इस दौर में बचत करना मुश्किल हो गया है, इसलिए बड़े खर्चों के लिए लोन लेना आम बात है। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है, तो लोन लेने में दिक्कतें आ सकती हैं। एक मजबूत क्रेडिट स्कोर यह दिखाता है कि आप समय पर लोन चुकाने में सक्षम हैं। आइए, जानते हैं कि आप अपने क्रेडिट या सिबिल स्कोर को कैसे बेहतर बना सकते हैं।

अच्छा क्रेडिट स्कोर कितना होता है?

क्रेडिट स्कोर 300 से 900 के बीच होता है। ट्रांसयूनियन सिबिल जैसी संस्थाएं यह स्कोर निर्धारित करती हैं। आपका स्कोर 900 के जितना करीब होगा, उतना ही अच्छा माना जाएगा।

300 से 549: सबसे खराब स्कोर

550 से 750: ठीक-ठाक स्कोर

751 से 900: बहुत अच्छा स्कोर

अपना क्रेडिट स्कोर ऐसे बढ़ाएं

एक साथ कई लोन लेने से बचें: एक के बाद एक लोन लेने की आदत आपके स्कोर को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप एक साथ कई लोन लेते हैं, तो यह दिखाता है कि आप पैसों की तंगी में हैं। इसके बजाय, एक लोन चुकाने के बाद ही दूसरा लोन लें। जब आप समय पर लोन चुकाते हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर होता है।

लंबी अवधि का लोन चुनें: लोन लेते समय, रीपेमेंट के लिए लंबी अवधि चुनें। इससे आपकी ईएमआई कम हो जाएगी और आप समय पर भुगतान कर पाएंगे। ईएमआई में देरी या चूक न होने पर आपका क्रेडिट स्कोर अपने आप बेहतर हो जाएगा।

ईएमआई का भुगतान समय पर करें: यह सबसे जरूरी नियम है। आपकी ईएमआई का समय पर भुगतान न करने पर न केवल आपको जुर्माना लगता है, बल्कि आपका क्रेडिट स्कोर भी घट जाता है। नियमित भुगतान से आपका स्कोर मजबूत होता है।

पुराने क्रेडिट कार्ड चालू रखें: पुराने क्रेडिट कार्ड आपकी लंबी और ठोस क्रेडिट हिस्ट्री दिखाते हैं। जब तक आप अपने बिलों का समय पर भुगतान कर सकते हैं, तब तक उन्हें बंद न करें। यह भविष्य में आपका स्कोर बेहतर बनाए रखने में मदद करेगा।

क्रेडिट लिमिट का सही उपयोग करें: अपनी क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल समझदारी से करें। अगर आप अपनी पूरी क्रेडिट लिमिट का उपयोग करते हैं, तो इसका आपके स्कोर पर नकारात्मक असर पड़ता है। अपनी खर्च करने की आदतों के आधार पर अपनी क्रेडिट सीमा को बढ़वा कर भी आप इस समस्या से बच सकते हैं।

Published on:

19 Aug 2025 05:18 pm

Credit Score को मजबूत बनाना चाहते हैं? इन 5 बातों पर करें काम, मिलेगा फायदा

