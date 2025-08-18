100 यूनिट तक कम हो जाएगा आपके बिजली का बिल, सिर्फ करना होगा यह काम

ट्रेडिशनल सीलिंग फैन यानी छत के पंखे 80 वॉट के होते हैं। अगर यह पंखा दिन में 20 घंटे चले, तो एक महीने में 48 यूनिट बिजली खर्च करेंगे। आप इन पंखों को BLDC मॉडल के फैन्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। यह ब्रुशलेस डायरेक्ट करंट फैन होता है। इसमें ट्रेडिशनल एसी इंडक्शन मोटर की जगह बीएलडीसी मोटर होती है। इसलिए इनमें बिजली की कम खपत होती है। अगर आप अपने 3 सीलिंग फैन्स को बीएलडीसी मॉडल फैन के साथ रिप्लेस करते हैं, तो महीने में 87 यूनिट्स बचा सकते हैं। वहीं, 6 से 8 महीने में इन पंखों की लागत भी वसूल हो जाएगी।