Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

100 यूनिट तक कम हो जाएगा आपके बिजली का बिल, सिर्फ करना होगा यह काम

How to Reduce Electricity Bill: अगर आप बिजली के बढ़ते बिल से परेशान हैं, तो कुछ टिप्स अपनाकर अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। आप महीने में 100 यूनिट तक आसानी से बचा सकते हैं।

भारत

Pawan Jayaswal

Aug 18, 2025

How to Reduce Electricity Bill
कुछ टिप्स अपनाकर आप अपने बिजली बिल को कम कर सकते हैं। (PC: ChatGPT)

अगर आप भी बिजली के बढ़ते बिल से परेशान हैं, तो कुछ टिप्स अपनाकर अपने बिल को कम कर सकते हैं। इन टिप्स से आप आसानी से अपने बिजली बिल में 100 यूनिट प्रति माह की बचत कर सकते हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां एक तय लिमिट तक यूनिट फ्री होती हैं। वहीं, इस लिमिट से अधिक यूनिट खर्च होने पर काफी ज्यादा पैसा देना पड़ जाता है। ऐसे में बिजली बचाने के ये टिप्स आपके काफी काम आ सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये टिप्स कौन से हैं, जो आपके बिजली के बिल में काफी कमी कर देंगे।

सीलिंग फैन में बदलाव

ट्रेडिशनल सीलिंग फैन यानी छत के पंखे 80 वॉट के होते हैं। अगर यह पंखा दिन में 20 घंटे चले, तो एक महीने में 48 यूनिट बिजली खर्च करेंगे। आप इन पंखों को BLDC मॉडल के फैन्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। यह ब्रुशलेस डायरेक्ट करंट फैन होता है। इसमें ट्रेडिशनल एसी इंडक्शन मोटर की जगह बीएलडीसी मोटर होती है। इसलिए इनमें बिजली की कम खपत होती है। अगर आप अपने 3 सीलिंग फैन्स को बीएलडीसी मॉडल फैन के साथ रिप्लेस करते हैं, तो महीने में 87 यूनिट्स बचा सकते हैं। वहीं, 6 से 8 महीने में इन पंखों की लागत भी वसूल हो जाएगी।

ये भी पढ़ें

बचत खाते में अधिकतम कितना पैसा रख सकते हैं? यह गलती की तो आ जाएगा Income Tax का नोटिस
कारोबार
Savings Account Rule

लाइटिंग अपग्रेड करें

अपनी 40 वॉट की ट्यूबलाइट की जगह आप 18 वॉट का एलईडी ट्यूब यूज करें। अगर आप रोज 10 घंटे यह लाइट जलाते हैं, तो 4 ट्यूबलाइट्स को एलईडी ट्यूब में बदलकर महीने में 26 यूनिट बचा सकते हैं।

पानी की मोटर की मैंटेनेंस करें

अपनी पानी की मोटर की रेगुलर क्लिनिंग और मैंटेनेंस करके आप महीने में 10 यूनिट बचा सकते हैं। लीकेज फ्री प्लंबिंग से खपत और भी कम हो जाती है।

AC का खयाल रखें

हर 15 दिन में एसी की कंडेन्सर कॉइल की सफाई करने से उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। अगर आप टेंपरेचर को 24 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं, तो एक्स्ट्रा लोड भी नहीं पड़ेगा। इस समय जो टीवी और फ्रीज आ रहे हैं, उनमें स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं होती है। जरूरत नहीं होने पर भी इनका इस्तेमाल आपका बिजली का बिल बढ़ा सकता है।

फैंटम लोड कम करें

अगर आप अपने टीवी, सेट-टॉप बॉक्स या चार्जर आदि को प्लग से बंद करते हैं, तो 5-10 यूनिट और बचा सकते हैं।

ये भी पढ़ें

SIP में हर महीने डालें 4500 रुपये, रिटायरमेंट के बाद 30 साल तक मिलेगी 1.40 लाख रुपये मंथली इनकम
कारोबार
Regular Income After Retirement

खबर शेयर करें:

Published on:

18 Aug 2025 10:35 am

Hindi News / Business / 100 यूनिट तक कम हो जाएगा आपके बिजली का बिल, सिर्फ करना होगा यह काम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.