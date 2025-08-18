100 यूनिट तक कम हो जाएगा आपके बिजली का बिल, सिर्फ करना होगा यह काम

अगर आप भी बिजली के बढ़ते बिल से परेशान हैं, तो कुछ टिप्स अपनाकर अपने बिल को कम कर सकते हैं। इन टिप्स से आप आसानी से अपने बिजली बिल में 100 यूनिट प्रति माह की बचत कर सकते हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां एक तय लिमिट तक यूनिट फ्री होती हैं। वहीं, इस लिमिट से अधिक यूनिट खर्च होने पर काफी ज्यादा पैसा देना पड़ जाता है। ऐसे में बिजली बचाने के ये टिप्स आपके काफी काम आ सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये टिप्स कौन से हैं, जो आपके बिजली के बिल में काफी कमी कर देंगे।
ट्रेडिशनल सीलिंग फैन यानी छत के पंखे 80 वॉट के होते हैं। अगर यह पंखा दिन में 20 घंटे चले, तो एक महीने में 48 यूनिट बिजली खर्च करेंगे। आप इन पंखों को BLDC मॉडल के फैन्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। यह ब्रुशलेस डायरेक्ट करंट फैन होता है। इसमें ट्रेडिशनल एसी इंडक्शन मोटर की जगह बीएलडीसी मोटर होती है। इसलिए इनमें बिजली की कम खपत होती है। अगर आप अपने 3 सीलिंग फैन्स को बीएलडीसी मॉडल फैन के साथ रिप्लेस करते हैं, तो महीने में 87 यूनिट्स बचा सकते हैं। वहीं, 6 से 8 महीने में इन पंखों की लागत भी वसूल हो जाएगी।
अपनी 40 वॉट की ट्यूबलाइट की जगह आप 18 वॉट का एलईडी ट्यूब यूज करें। अगर आप रोज 10 घंटे यह लाइट जलाते हैं, तो 4 ट्यूबलाइट्स को एलईडी ट्यूब में बदलकर महीने में 26 यूनिट बचा सकते हैं।
अपनी पानी की मोटर की रेगुलर क्लिनिंग और मैंटेनेंस करके आप महीने में 10 यूनिट बचा सकते हैं। लीकेज फ्री प्लंबिंग से खपत और भी कम हो जाती है।
हर 15 दिन में एसी की कंडेन्सर कॉइल की सफाई करने से उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। अगर आप टेंपरेचर को 24 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं, तो एक्स्ट्रा लोड भी नहीं पड़ेगा। इस समय जो टीवी और फ्रीज आ रहे हैं, उनमें स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं होती है। जरूरत नहीं होने पर भी इनका इस्तेमाल आपका बिजली का बिल बढ़ा सकता है।
अगर आप अपने टीवी, सेट-टॉप बॉक्स या चार्जर आदि को प्लग से बंद करते हैं, तो 5-10 यूनिट और बचा सकते हैं।