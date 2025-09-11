Patrika LogoSwitch to English

हर साल होगी 15,000 रुपये की बचत, अगर वॉशिंग मशीन में ऐसे धोएंगे कपड़े, जान लें ये 10 टिप्स

How to Save Money: अगर आप वॉशिंग मशीन का सही यूज करना भी सीख लें, तो साल के करीब 15 हजार रुपये बचा सकते हैं। नई वॉशिंग मशीन खरीदने जा रहे हैं, तो 5 स्टार रेटिंग वाली खरीदें।

भारत

Pawan Jayaswal

Sep 11, 2025

Smart Spending Tips
वॉशिंग मशीन का सही यूज करके काफी पैसा बचा सकते हैं। (PC: ChatGPT)

वॉशिंग मशीन हर घर में इस्तेमाल होती है। लेकिन क्या सभी लोग इसका इस्तेमाल सही तरीके से कर पाते हैं? अगर सही इस्तेमाल हो, तो सालभर में करीब 15 हजार रुपये की बचत हो सकती है। तो क्या है इस्तेमाल का सही तरीका और कैसे बच सकते हैं पैसे? आगे पूरा गणित लगा कर समझाया गया है, पढ़िए।

वॉशिंग मशीन आपके कपड़े तो चकाचक करती है, पर इसका इस्तेमाल खर्चीला भी होता है। बिजली के अलावा पानी का खर्च भी होता है और कपड़ों की लाइफ पर भी असर पड़ता है। लेकिन, कुछ मामूली बातों का ख्याल रखा जाए तो साल में एक बड़ी रकम की बचत की जा सकती है। यह रकम 15000 रुपये तक भी जा सकती है। कैसे? हम बता रहे हैं दस आसान टिप्स। साथ में समझा रहे हैं बचत का गणित।


  1. कपड़े ठंडे पानी से धोएं

गर्म पानी में कपड़े धोने पर वॉशिंग मशीन सबसे ज्यादा बिजली खाती है। ठंडे पानी का इस्तेमाल करने से प्रति वॉश लगभग 3–4 रुपये की बचत होती है। अगर आप हफ्ते में 4–5 बार कपड़े धोते हैं, तो साल भर में 600 से 1,200 रुपये की बचत होगी। साथ ही आपके कपड़े भी ज्यादा समय तक चलेंगे।


  1. हमेशा फुल लोड चलाएं, हाफ लोड नहीं

वॉशिंग मशीन में हाफ लोड भी उतनी ही बिजली और पानी खाता है। सिर्फ फुल लोड चलाने से खर्च 30% तक कम हो सकता है। यानी साल में 400 से 600 रुपये की बचत हो जाएगी।


  1. डिटर्जेंट सही मात्रा में डालें

ज्यादा डिटर्जेंट डालने से मशीन को ज्यादा काम करना पड़ता है और वह जल्दी खराब होती है। डिटर्जेंट नापकर डालने से सालाना 300 से 500 रुपये की बचत हो सकती है।


  1. लिंट फिल्टर और ड्रम को नियमित रूप से साफ करें

साफ-सफाई से मशीन की परफॉर्मेंस बनी रहती है और महंगे रिपेयर से बचा जा सकता है। सिर्फ एक बड़ी खराबी से बचने पर ही आप 2,000 से 3,000 रुपये की मरम्मत लागत बचा सकते हैं।


  1. ऑफ पीक घंटों में कपड़े धोएं

अगर आपके यहां टाइम-ऑफ-डे टैरिफ लागू है, तो कम टैरिफ वाले घंटों में वॉशिंग मशीन चलाने से बिजली खर्च 10 से 20% तक कम हो सकता है। इससे सालाना बचत करीब 300 से 500 रुपये की होगी।


  1. शॉर्ट या ईको साइकिल का इस्तेमाल करें

ईको साइकिल ज्यादा समय लेती है लेकिन पानी और बिजली दोनों की खपत कम करती है। नियमित उपयोग से सालाना 500 से 800 रुपये की बचत हो सकती है।


  1. मशीन को ओवरलोड न करें

ज्यादा कपड़े डालने से मशीन पर दबाव बढ़ता है। इससे समय से पहले सर्विस की जरूरत पड़ सकती है या मशीन की उम्र कम हो सकती है। इसे टालकर आप लंबे समय तक बचत कर सकते हैं। इससे आप साल में 500 से 1,000 रुपये बचा लेंगे।


  1. सही स्पिन स्पीड चुनें

हाई स्पिन स्पीड से कपड़े जल्दी सूखते हैं। अगर आप ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, तो सिर्फ इससे ही सालाना 1,000 से 1,500 रुपये की बचत हो सकती है।


  1. 5 स्टार रेटिंग वाली मशीन लें

5-स्टार रेटिंग वाली मशीन भले महंगी हो, लेकिन यह पुरानी मशीन के मुकाबले हर साल 1,000 से 2,000 रुपये बचा सकती है।


  1. ड्रायर की बजाय धूप का इस्तेमाल करें

एक बार ड्रायर चलाने पर करीब 16 से 24 रुपये का खर्च होता है। अगर आप 1 साल (लगभग 150 लोड्स) ड्रायर न चलाएं तो सालाना 2,500 से 3,500 रुपये की बचत होगी। धूप मुफ्त है और कपड़ों के लिए भी बेहतर है।

टिप्ससालाना बचत (₹)
ठंडे पानी से धोना600 – 1,200
सिर्फ फुल लोड चलाना400 – 600
डिटर्जेंट सही मात्रा में300 – 500
नियमित सफाई/मेंटेनेंस2,000 – 3,000 (मरम्मत से बचाव)
ऑफ-पीक घंटों में धोना300 – 500
ईको/शॉर्ट साइकिल500 – 800
ओवरलोडिंग से बचना500 – 1,000 (मरम्मत से बचाव)
सही स्पिन स्पीड1,000 – 1,500
5-स्टार रेटिंग वाली मशीन1,000 – 2,000
ड्रायर छोड़कर धूप का इस्तेमाल2,500 – 3,500
कुल संभावित बचत₹9,100 – ₹14,600 प्रति वर्ष
मनी टिप्स

इस तरह छोटी-छोटी बचत करके आप साल में करीब 15,000 रुपये तक बचा सकते हैं। यह पैसा आप और आपके परिवार के काफी काम आ सकता है।

Updated on:

11 Sept 2025 09:24 pm

Published on:

11 Sept 2025 09:23 pm

