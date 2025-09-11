हर साल होगी 15,000 रुपये की बचत, अगर वॉशिंग मशीन में ऐसे धोएंगे कपड़े, जान लें ये 10 टिप्स

वॉशिंग मशीन आपके कपड़े तो चकाचक करती है, पर इसका इस्तेमाल खर्चीला भी होता है। बिजली के अलावा पानी का खर्च भी होता है और कपड़ों की लाइफ पर भी असर पड़ता है। लेकिन, कुछ मामूली बातों का ख्याल रखा जाए तो साल में एक बड़ी रकम की बचत की जा सकती है। यह रकम 15000 रुपये तक भी जा सकती है। कैसे? हम बता रहे हैं दस आसान टिप्स। साथ में समझा रहे हैं बचत का गणित।