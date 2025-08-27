अमेरिकी टैरिफ से कारोबारियों को कैसे बचाएगी सरकार? आज से 48 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट पर पड़ेगा असर

अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर 27 अगस्त यानी आज से 50% तक का भारी-भरकम टैरिफ लागू हो गया है। इससे अमेरिका में भारत के 48.2 अरब डॉलर के निर्यात पर असर पड़ने वाला है। केंद्र सरकार इस इस बढ़े हुए टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए बहु-आयामी रणनीति पर काम कर रही है। सबसे बड़ी चिंता लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए है। क्योंकि कपड़ा, झींगा, चमड़ा और जेम्स एंड जूलरी जैसे एक्सपोर्ट के सबसे बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट इस टैरिफ से अभी फ्री हैं। यानी इन सेक्टर्स पर बढ़े हुए टैरिफ का असर नहीं पड़ेगा।