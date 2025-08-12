12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

Hurun India List: कौन से हैं भारत के 10 सबसे बड़े कारोबारी घराने? कई देशों की जीडीपी के बराबर है वैल्यूएशन

Hurun India Most Valuable Family Businesses: अंबानी फैमिली लगातार दूसरे साल इस लिस्ट में पहले स्थान पर आई है। अंबानी फैमिली बिजनेसेस की कुल वैल्यूएशन 28.2 लाख करोड़ रुपये है।

भारत

Pawan Jayaswal

Aug 12, 2025

Hurun India Most Valuable Family Businesses
हुरुन इंडिया ने देश के सबसे वैल्यूएबल फैमिली बिजनेसेस की लिस्ट जारी की है। (PC: Gemini)

Hurun India Most Valuable Family Businesses: हुरुन इंडिया ने साल 2025 के मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेसेस की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में अंबानी फैमिली टॉप पर है। लगातार दूसरे साल अंबानी फैमिली इस लिस्ट में टॉप पर आई है। अंबानी फैमिली बिजनेसेस की कुल वैल्यूएशन 28.2 लाख करोड़ रुपये है। यह भारत की जीडीपी के 1/12 वें हिस्से के बराबर है। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर कुमार मंगलम बिरला फैमिली है। इनके कारोबार की वैल्यूएशन 6.5 लाख करोड़ रुपये है। वहीं, जिंदल फैमिली 5.7 लाख करोड़ रुपये की वैल्यूएशन के साथ तीसरे स्थान पर है।

टॉप-3 की कुल वैल्यूएशन फिलीपींस की जीडीपी के बराबर

इन टॉप-3 फैमिली बिजनेसेस की कुल वैल्यू 471 बिलियन डॉलर यानी करीब 40.4 लाख करोड़ रुपये है। यह फिलीपींस की जीडीपी के बराबर रकम है। 2.6 लाख करोड़ रुपये की वैल्यूएशन के साथ अनिल अग्रवाल एंड फैमिली इस लिस्ट में छठे स्थान पर है। इस टॉप-10 फैमिली बिजनेसेस की लिस्ट में आने के लिए थ्रेसोल्ड वैल्यू 18,700 करोड़ रुपये बढ़कर 2.2 लाख करोड़ रुपये हो गई है। भारत के सबसे बड़े फैमिली बिजनेसेस में एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेस और सॉफ्टवेयर प्रमुख वेल्थ क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज रही हैं।

अंबानी फैमिली

मुकेश अंबानी की अगुवाई वाला अंबानी ग्रुप मुख्य रूप से एनर्जी सेक्टर में ऑपरेट करता है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। एनर्जी के अलावा, रिटेल और डिजिटल सर्विसेस जैसे सेक्टर्स में भी यह ग्रुप ऑपरेट कर रहा है।

बिरला फैमिली

कुमार मंगलम बिरला फैमिली का इस लिस्ट में दूसरा स्थान है। कुमार मंगलम बिरला की अगुवाई में आदित्य बिरला ग्रुप सीमेंट और सीमेंट प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में बड़ा प्लेयर है। यह ग्रुप अभी चौथी पीढ़ी द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। ग्रुप के कारोबार 1850 में शुरू हुए थे।

जिंदल ग्रुप

जिंदल ग्रुप इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। सज्जन जिंदल के नेतृत्व में JSW Steel ग्रुप की मेटल और माइनिंग इंडस्ट्री में मजबूत उपस्थिति दर्शाती है। यह कारोबार दूसरी पीढ़ी द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है।

बजाज फैमिली

बजाज, मुरुगप्पा और महिंद्रा एंड महिंद्रा भी इस लिस्ट में शामिल हैं। बजाज फैमिली का लिस्ट में चौथा स्थान है। इसकी वैल्यूएशन 5.6 लाख करोड़ रुपये है। इसका नेतृत्व संजीव बजाज द्वारा किया जा रहा है।

महिंद्रा फैमिली

महिंद्रा फैमिली इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर है। इसकी वैल्यूएशन 5.4 लाख करोड़ रुपये है। आनंद महिंद्रा इस ग्रुप का नेतृत्व कर रहे हैं।

नादर फैमिली

छठे स्थान पर नादर फैमिली की एचसीएल टेक्नोलॉजीज रही है। इसकी वैल्यूएशन 4.7 लाख करोड़ रुपये है।

मुरुगप्पा फैमिली

मुरुगप्पा फैमिली इस लिस्ट में सातवें स्थान पर है। इसकी वैल्यूएशन 2.9 लाख करोड़ रुपये है। इसकी फाइनेंशियल सर्विसेज इकाई चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का नेतृत्व Vellayan Subbiah द्वारा किया जा रहा है।

प्रेमजी फैमिली

प्रेमजी फैमिली इस लिस्ट में आठवें स्थान पर है। इस ग्रुप की कंपनी विप्रो देश की बड़ी आईटी कंपनी है। प्रेमजी फैमिली बिजनेसेस की वैल्यूएशन 2.8 लाख करोड़ रुपये है। रिषद प्रेमजी इसका नेतृत्व कर रहे हैं।

अनिल अग्रावाल फैमिली

अनिल अग्रवाल फैमिली इस लिस्ट में नौवें स्थान पर है। इसकी वैल्यूएशन 2.6 लाख करोड़ रुपये है।

दानी, चोक्सी और वकील फैमिली

एशियन पेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाली दानी, चोक्सी और वकील फैमिली लिस्ट में 10 वें स्थान पर है। इनकी वैल्यूएशन 2.2 लाख करोड़ रुपये है।

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Aug 2025 03:52 pm

Hindi News / Business / Hurun India List: कौन से हैं भारत के 10 सबसे बड़े कारोबारी घराने? कई देशों की जीडीपी के बराबर है वैल्यूएशन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.