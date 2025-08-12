Hurun India List: कौन से हैं भारत के 10 सबसे बड़े कारोबारी घराने? कई देशों की जीडीपी के बराबर है वैल्यूएशन

Hurun India Most Valuable Family Businesses: हुरुन इंडिया ने साल 2025 के मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेसेस की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में अंबानी फैमिली टॉप पर है। लगातार दूसरे साल अंबानी फैमिली इस लिस्ट में टॉप पर आई है। अंबानी फैमिली बिजनेसेस की कुल वैल्यूएशन 28.2 लाख करोड़ रुपये है। यह भारत की जीडीपी के 1/12 वें हिस्से के बराबर है। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर कुमार मंगलम बिरला फैमिली है। इनके कारोबार की वैल्यूएशन 6.5 लाख करोड़ रुपये है। वहीं, जिंदल फैमिली 5.7 लाख करोड़ रुपये की वैल्यूएशन के साथ तीसरे स्थान पर है।