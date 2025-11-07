IBC Amendment 2025: सरकार दिवालियापन कानून में बड़े बदलाव की कर रही तैयारी, क्या मालिक के ब्लड रिलेटिव सस्ते में खरीद पाएंगे कंपनी?

यह ऐसे समय में आया है जब उद्योग जगत कुछ ऐसे प्रावधानों में संशोधन की मांग कर रहा है, जो IBC प्रक्रिया को धीमा कर रहे हैं। जैसे कि सेक्शन 29A के अनुसार, दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही कंपनी के प्रमोटर और उनके ब्लड रिलेशन में आने वाले लोग दिवालिया कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते, भले ही उनके प्रमोटर के साथ कोई कारोबारी रिश्ते न हों। ऐसे लोगों को प्रक्रिया में भाग लेने से पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ऐसे में कई बार डील फाइनल होते-होते अटक जाती है। इसलिए इस नियम को थोड़ा संशोधित करने की मांग की गई है, ताकि योग्य लोग कंपनी को बचाने आएं तो ये रुकावटें कम हों। इंडस्टी के स्टेकहोल्डर्स का कहना है कि इस सेक्शन को बदला जाना चाहिए, ताकि रिश्तेदारों को समाधान प्रक्रिया में भाग लेने का रास्ता खुल सके।