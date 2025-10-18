Patrika LogoSwitch to English

ICICI Bank Q2 Results: आईसीआईसीआई बैंक के मुनाफे में हुआ इजाफा, शुद्ध ब्याज आय भी उछली, जानिए कैसा रहा रिजल्ट

ICICI Bank Q2 Results: देश के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक का शुद्ध लाभ दूसरी तिमाही में बढ़ गया है। साथ ही बैंक की शुद्ध ब्याज आय भी 7.4% उछली है।

2 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 18, 2025

ICICI Bank Q2 Results

आईसीआईसीआई बैंक का बढ़ गया मुनाफा

ICICI Bank Q2 Results: भारत के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही का रिजल्ट जारी कर दिया है। दूसरी तिमाही में बैंक ने अपने स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ में 5.2% की ग्रोथ दर्ज की है। बैंक का शुद्ध लाभ इस तिमाही में 12,359 करोड़ रुपये रहा। जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 11,746 करोड़ रुपये था।

बढ़ गई शुद्ध ब्याज आय

नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) यानी ब्याज आय और ब्याज व्यय के बीच का अंतर दूसरी तिमाही में 7.4% बढ़कर 21,529 करोड़ रुपये हो गया। यह एक साल पहले 20,048 करोड़ रुपये था। वहीं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.30% पर रहा।

कितने रहे प्रोविजंस

सितंबर 2025 में समाप्त तिमाही के दौरान प्री-प्रोविजंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3.43% बढ़कर 17,297.96 करोड़ रुपये हो गया। जबकि पिछले वर्ष यह 16,723.18 करोड़ रुपये था। प्रोविजंस (टैक्स प्रोविजंस को छोड़कर) घटकर 914.11 करोड़ रुपये रह गए, जो एक साल पहले 1,233.09 करोड़ रुपये और पिछली तिमाही में 1,814.57 करोड़ रुपये थे।

एसेट क्वालिटी में हुआ सुधार

बैंक की एसेट क्वालिटी में तिमाही दर तिमाही सुधार हुआ है। बैंक का ग्रॉस एनपीए Q2FY26 में 3.57% घटकर 23,849.66 करोड़ रुपये रह गया। जबकि पिछली तिमाही में यह 24,732.65 करोड़ रुपये था। वहीं, नेट एनपीए 2.41% घटकर 5,827 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछली तिमाही में 5,971.09 करोड़ रुपये था। ग्रॉस NPA रेश्यो घटकर 1.67% से 1.58% हो गया, जबकि नेट NPA रेश्यो 0.41% से घटकर 0.39% पर आ गया। 30 सितंबर 2025 तक बैंक का कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) 17% था और CET-1 अनुपात 16.35% था। ये दोनों न्यूनतम नियामक आवश्यकताओं (11.70% और 8.20%) से काफी अधिक हैं।

ऋण और जमा में वृद्धि

आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि 30 सितंबर 2025 तक उसके नेट घरेलू अग्रिम में साल-दर-साल 10.6% और तिमाही आधार पर 3.3% की वृद्धि हुई। रिटेल लोन पोर्टफोलियो में 6.6% की वार्षिक वृद्धि हुई और यह कुल ऋण पोर्टफोलियो का 52.1% हिस्सा था। बिजनेस बैंकिंग पोर्टफोलियो 24.8% बढ़ा, जबकि ग्रामीण पोर्टफोलियो में 1.3% की गिरावट आई।

क्या है शेयर का भाव

आईसीआईसीआई बैंक का शेयर शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर बैंक का शेयर इस हफ्ते 1.38 फीसदी या 19.50 डॉलर की बढ़त के साथ 1436.70 रुपये पर बंद हुआ। इस शेयर का 52 वीक हाई 1494.10 रुपये और 52 वीक लो 1187 रुपये है। कंपनी का कुल मार्केट कैप 10,26,491.35 करोड़ रुपये है।

Published on:

18 Oct 2025 05:55 pm

Hindi News / Business / ICICI Bank Q2 Results: आईसीआईसीआई बैंक के मुनाफे में हुआ इजाफा, शुद्ध ब्याज आय भी उछली, जानिए कैसा रहा रिजल्ट

