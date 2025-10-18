ICICI Bank Q2 Results: आईसीआईसीआई बैंक के मुनाफे में हुआ इजाफा, शुद्ध ब्याज आय भी उछली, जानिए कैसा रहा रिजल्ट

बैंक की एसेट क्वालिटी में तिमाही दर तिमाही सुधार हुआ है। बैंक का ग्रॉस एनपीए Q2FY26 में 3.57% घटकर 23,849.66 करोड़ रुपये रह गया। जबकि पिछली तिमाही में यह 24,732.65 करोड़ रुपये था। वहीं, नेट एनपीए 2.41% घटकर 5,827 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछली तिमाही में 5,971.09 करोड़ रुपये था। ग्रॉस NPA रेश्यो घटकर 1.67% से 1.58% हो गया, जबकि नेट NPA रेश्यो 0.41% से घटकर 0.39% पर आ गया। 30 सितंबर 2025 तक बैंक का कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) 17% था और CET-1 अनुपात 16.35% था। ये दोनों न्यूनतम नियामक आवश्यकताओं (11.70% और 8.20%) से काफी अधिक हैं।