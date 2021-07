5 रुपए का खास नोट आपको बना सकता है मालामाल, जानिए कितनी मिल रही कीमत?

नई दिल्ली। अगर आपको पुराने सिक्के और नोट कलेक्ट ( Currency Note Collection ) कर रखने का शौक है तो आपका ये शौक आपको लखपित ( how to be millionaire ) बना सकता है। यानी आपकी अच्छी खासी आमदनी का जरिया भी बन सकता है।

दरअसल इन दिनों मार्केट में पुराने सिक्कों और नोटों की काफी मांग बढ़ गई है। इससे आप भी लाखों रुपए आसानी से और कम समय में कमा सकते हैं। बस इसके लिए शर्त यह है कि आपके पास वही नोट होना चाहिए जिसकी डिमांड है। ऐसे पांच रुपए का एक नोट आपको तीन लाख रुपए कमाने का जरिया बन सकता है।

अगर आपके पास पांच रुपए का ऐसा नोट है जिस पर (786) अंकित किया गया है, तो ये आपके लिए लाखों रुपए कमाने का बेहतरीन मौका है। ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबासइट के जरिए आप इस नोट के बदले में तीन लाख रुपए तक हासिल कर सकते हैं।

सिर्फ पांच रुपए का नोट ही नहीं 10, 20, 50 या 100 रुपये का नोट भी आपको लाखों रुपए कमाने का मौका दे रहा है। बस इन पर ( 786) अंकित होना चाहिए। इसके साथ ही कुछ और शर्तें भी जरूरी हैं, जो आपको वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मिल जाएंगी।

ऐसी स्थिति में बहुत से लोग इस नंबर का नोट पाने के लिए लाखों रुपये खर्च करते हैं। दरअसल, बहुत से लोग इस अंक वाली नोट को अपने पर्स में रखना बहुत शुभ मानते हैं।

कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इसके लिए बोलियां लगाई जाती हैं। आप भी अपने खास नोट की अपलोड कर इसकी बोली लगा सकते हैं। बदले में आपको लाखों रुपए कमाने का मौका मिल जाएगा।

इन सभी नोट्स को आप ईबे, क्विकर वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बेच सकते हैं और उसके बदले में लाखों रुपये कमा सकते हैं। इसके अलावा ओलेक्स वेबसाइट पर भी कई बार इस तरह के खास नोट और सिक्कों को लेकर अच्छी खासी कीमत मिल जाती है।

नोटों की ऑनलाइन खरीद-बिक्री ईबे वेबसाइट पर की जाती है। इसमें कोई भी आम या खास आदमी भाग ले सकता है।

खरीदी-बिक्री का आसाना तरीका

सबसे पहले तो www.ebay.com पर जाएं। होम पेज पर रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करें, वहां पर खुद को रजिस्टर करें। अपनी नोट का एक साफ फोटो लेकर उसको वेबसाइट पर अपलोड कर दें।

eBay आपका विज्ञापन उन लोगों के पास तक पहुंचा देगा जो इस खास नोट को खरीदने के इच्छुक हैं। नोट खरीदने में रुचि रखने वाले लोग खुद आपसे संपर्क करेंगे। बस इसके बाद आप अपने नोट की कीमत को लेकर मोल-भाव कर सकते हैं।