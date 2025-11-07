New Tax Regime: दूर करें अपने टैक्स से जुड़े कन्फ्यूजन, जानिए रेंटल इनकम, F&O लॉस और प्रिजम्प्टिव स्कीम के सही नियम

प्रिजम्प्टिव स्कीम में कोई "मैक्सिमम लिमिट फॉर बिजनेस एक्सपेंस" नहीं है। 50% ग्रॉस रिसीट्स को प्रिज़्यूम्ड एक्सपेंस माना जाता है। मतलब ग्रॉस इनकम का आधा हिस्सा ऑटोमैटिक एक्सपेंस में गिना जाता है। इसको ऐसे समझिए - मान लीजिए कि आप कोई फ्रीलांसर या सेल्फ एंप्लॉयड आर्किटेक्ट हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 44ADA के मुताबिक, अगर ग्रॉस रिसीट एक वित्त वर्ष में 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो वह अनुमानित कराधान योजना या Presumptive Taxation को चुन सकता है। हालांकि, इसमें अगर कैश 5% से ज्यादा नहीं है, तो वहां 75 लाख रुपये की बढ़ी हुई सीमा लागू होती है। जैसा कि पहले बताया गया है, इस योजना के तहत, ग्रॉस रिसीट का 50% टैक्सेबल माना जाता है और अनुमानित हिस्से से आगे बिजनेस या प्रोफेशनल खर्चों के लिए कोई कटौती नहीं की जाती है। इसके लिए कोई एक्सपेंस प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती है।