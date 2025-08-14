Independence Day: लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो अभी से फॉलो करें ये 5 बातें, पैसों से जुड़ी टेंशन हो जाएगी दूर

Independence Day: शुक्रवार, 15 अगस्त को देशभर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। यह दिन न केवल देश की आजादी का जश्न मनाने का है, बल्कि अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में भी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने का एक शानदार मौका भी है। अक्सर हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ से जुड़ी कुछ जरूरी बातों को टालते रहते हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर आप इन्हें एक संकल्प के रूप में ले सकते हैं।