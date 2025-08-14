Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

Independence Day: लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो अभी से फॉलो करें ये 5 बातें, पैसों से जुड़ी टेंशन हो जाएगी दूर

Independence Day: इस स्वतंत्रता दिवस आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए कुछ बातों को फॉलो कर सकते हैं। इसमें इमरजेंसी फंड बनाना भी शामिल है। आपकी 6 महीने की सैलरी के बराबर इमरजेंसी फंड होना चाहिए।

भारत

Pawan Jayaswal

Aug 14, 2025

Independence Day
फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आप इस स्वतंत्रता दिवस पर कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं। (PC: Gemini)

Independence Day: शुक्रवार, 15 अगस्त को देशभर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। यह दिन न केवल देश की आजादी का जश्न मनाने का है, बल्कि अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में भी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने का एक शानदार मौका भी है। अक्सर हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ से जुड़ी कुछ जरूरी बातों को टालते रहते हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर आप इन्हें एक संकल्प के रूप में ले सकते हैं।


  1. रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करें

अक्सर लोग रिटायरमेंट प्लानिंग को नजरअंदाज कर देते हैं। यह एक बड़ी गलती है। अपनी पहली नौकरी से ही रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर देना चाहिए। जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, उतना बड़ा फंड आप बना सकेंगे।

ये भी पढ़ें

SIP में 11x12x13 के इस फॉर्मूले से आपको मिल सकते हैं 40 लाख रुपये, जानिए कैसे
कारोबार
How to Earn More Returns from SIP

  1. बजट बनाएं और खर्चों को मैनेज करें

हर महीने अपनी आय और खर्चों का बजट खुद बनाएं। बजट बनाने से आपको अपने खर्चों को बेहतर ढंग से मैनेज करने में मदद मिलेगी। इससे आप गैर-जरूरी खर्चों को रोक पाएंगे और बचत की आदत भी विकसित होगी।


  1. बनाएं इमरजेंसी फंड

जीवन में अनिश्चितताएं कभी भी आ सकती हैं। इनसे निपटने के लिए पहले से तैयारी करना बुद्धिमानी है। अपनी 6 महीने की मासिक आय के बराबर एक इमरजेंसी फंड बनाकर आप किसी भी आर्थिक संकट से आसानी से पार पा सकते हैं।


  1. हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस

आजकल इलाज का खर्च बहुत महंगा हो गया है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बेहद जरूरी है। यदि आपने अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो अब देर न करें। इसके साथ ही, अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टर्म इंश्योरेंस भी जरूर लें।


  1. फाइनेंशियल गोल्स तय करें

बिना लक्ष्य के निवेश करना आपको अपने लक्ष्यों से भटका सकता है। बच्चों की पढ़ाई, शादी या घर खरीदने जैसे बड़े खर्चों के लिए पहले से ही प्लानिंग करना सही होता है। अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार निवेश करें, ताकि आप समय पर अपने सभी वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।

ये भी पढ़ें

बचत खाते में अधिकतम कितना पैसा रख सकते हैं? यह गलती की तो आ जाएगा Income Tax का नोटिस
कारोबार
Savings Account Rule

खबर शेयर करें:

Published on:

14 Aug 2025 05:06 pm

Hindi News / Business / Independence Day: लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो अभी से फॉलो करें ये 5 बातें, पैसों से जुड़ी टेंशन हो जाएगी दूर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.