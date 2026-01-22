अमेरिका, चीन, जर्मनी सब छूटेंगे पीछे, भारत बनेगा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सिर्फ इतने साल की है बात

अमेरिका बेस्ड ग्रुप के को-फाउंडर ने भारतीय पॉलिसी मेकर्स से आग्रह किया कि वे ग्लोबल प्राइवेट क्रेडिट, प्राइवेट इक्विटी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को गलत इन्वेस्टमेंट न समझें। ईटी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'प्राइवेट इक्विटी और प्राइवेट क्रेडिट मार्केट को पूरा मौका दिया जाएगा, तो भारतीय उद्यमी भी इस सेक्टर में आएंगे।' प्राइवेट इक्विटी का मतलब बड़ी कंपनियों का छोटी अनलिस्टेड कंपनियों में निवेश से है। वहीं, प्राइवेट क्रेडिट का मतलब है कि कंपनियां सीधे उद्योगों को कर्ज बांट सकती हैं। रुबेनस्टीन ने कहा कि ये निवेश के नए तरीके हैं। बता दें कि भारत में Carlyle Group ने अलग-अलग सेक्टर्स की कंपनियों में 8 अरब डॉलर से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रखा है।