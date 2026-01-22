22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

अमेरिका, चीन, जर्मनी सब छूटेंगे पीछे, भारत बनेगा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सिर्फ इतने साल की है बात

Indian Economy News: भारत अगले 20-30 साल में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। Carlyle Group के को-फाउंडर डेविड रुबेनस्टीन ने World Economic Forum में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान यह बात कही है। रुबेनस्टीन ने कहा कि भारत कुछ ही दशकों में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। भारत इस [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jan 22, 2026

Indian Economy News

भारत 2-3 दशक में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। (PC: AI)

Indian Economy News: भारत अगले 20-30 साल में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। Carlyle Group के को-फाउंडर डेविड रुबेनस्टीन ने World Economic Forum में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान यह बात कही है। रुबेनस्टीन ने कहा कि भारत कुछ ही दशकों में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। भारत इस समय दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत बड़े देशों में सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। जल्दी ही भारत की अर्थव्यवस्था जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर पहुंच सकती है। इस समय अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरे स्थान पर चीन आता है।

भारतीय पॉलिसी मेकर्स से किया यह आग्रह

अमेरिका बेस्ड ग्रुप के को-फाउंडर ने भारतीय पॉलिसी मेकर्स से आग्रह किया कि वे ग्लोबल प्राइवेट क्रेडिट, प्राइवेट इक्विटी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को गलत इन्वेस्टमेंट न समझें। ईटी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'प्राइवेट इक्विटी और प्राइवेट क्रेडिट मार्केट को पूरा मौका दिया जाएगा, तो भारतीय उद्यमी भी इस सेक्टर में आएंगे।' प्राइवेट इक्विटी का मतलब बड़ी कंपनियों का छोटी अनलिस्टेड कंपनियों में निवेश से है। वहीं, प्राइवेट क्रेडिट का मतलब है कि कंपनियां सीधे उद्योगों को कर्ज बांट सकती हैं। रुबेनस्टीन ने कहा कि ये निवेश के नए तरीके हैं। बता दें कि भारत में Carlyle Group ने अलग-अलग सेक्टर्स की कंपनियों में 8 अरब डॉलर से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रखा है।

AI से सबकुछ बदल जाएगा

रुबेनस्टीन ने कहा कि एआई की वजह से सब कुछ बदल जाएगा। उन्होंने कहा, 'मैं ठीक-ठीक यह अनुमान नहीं लगा सकता कि यह कैसे होगा। एआई एक ऐसी ही बड़ी घटना है, जैसी इंटरनेट के आने पर हुई थी, लेकिन याद रखिए, एआई अभी शायद पहले ही चरण में है और इसे अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। हम यह नहीं बता सकते कि समय के साथ यह कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त यह साफ तौर पर चिंता पैदा कर रहा है। हालांकि, मुझे लगता है कि यह चिंता कुछ हद तक गलत जगह पर है।'

यूएस-इंडिया रिलेशन में चिंता की बात नहीं

रुबेनस्टीन ने कहा, 'यूएस और इंडिया के रिलेशंस को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप भारत के साथ रिश्तों को लेकर काफी पॉजिटिव हैं। मुझे लगता है कि भारत 2-3 दशक में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है।'

ये भी पढ़ें

Gold Silver Price Today: सोने ने खाई जबरदस्त पलटी, कीमतों में भारी गिरावट, चांदी 13,000 रुपये टूटी, जानिए लेटेस्ट भाव
कारोबार
Gold Silver Price Today

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Jan 2026 12:12 pm

Hindi News / Business / अमेरिका, चीन, जर्मनी सब छूटेंगे पीछे, भारत बनेगा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सिर्फ इतने साल की है बात

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

भारत के इन स्टार्टअप्स को क्यों मिली करोड़ों की फंडिंग? टॉप 10 में से दो फाउंडर्स महज 22 साल के

hurun report 2026 indiain Startups collected crores of funding
कारोबार

Trump के टैरिफ से सबसे ज्यादा नुकसान किसे? स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा

Trump tariffs Greenland threat
कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने ने खाई जबरदस्त पलटी, कीमतों में भारी गिरावट, चांदी 13,000 रुपये टूटी, जानिए लेटेस्ट भाव

Gold Silver Price Today
कारोबार

Kota Mandi: गेहूं, सोयाबीन के भावों में मंदी, चना और लहसुन के दाम तेज, जानें मंडी अपडेट

Kota-Mandi
कोटा

सोने-चांदी पर आई बड़ी खबर, Gold 2 लाख और Silver जल्द पहुंच जाएगी 4 लाख के पार!

silver price forecast
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.