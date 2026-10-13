India GDP Growth 2026: IMF का बड़ा अनुमान: दुनिया की सुस्त रफ्तार के बीच भारत 2026 और 2027 में भी 7% की दर से बढ़ेगा

2027-28 के लिए भी IMF ने GDP ग्रोथ का अनुमान 7% रखा है, जो पहले जुलाई में जताए गए 6.7% से ज्यादा है। खास बात ये है कि ये ग्रोथ अनुमान ऐसे वक्त बढ़े हैं जब दुनिया रूस-यूक्रेन युद्ध, US-ईरान तनाव जैसी जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं और महंगे तेल से जूझ रही है। IMF का मानना है कि महंगे तेल के बावजूद भारत में घरेलू डिमांड और सर्विस सेक्टर की वजह से इकोनॉमी की रफ्तार बनी हुई है। रिपोर्ट में बताया गया कि अगले दो-तीन साल में क्रूड ऑयल की कीमतें ऊपर-नीच होंगी 2026 में औसतन करीब $95.74 प्रति बैरल और 2027 में थोड़ा गिरकर $87.39 तक आ सकती है।