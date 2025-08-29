Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

India GDP Growth Rate: टैरिफ की धमकी के बावजूद भारत ने की शानदार ग्रोथ, पहली तिमाही में 7.8% बढ़ी जीडीपी

India GDP Growth Rate: पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8 फीसदी रही है। पहली तिमाही में कॉन्सटेंट प्राइसेस पर रियल जीडीपी 47.89 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Aug 29, 2025

India GDP Growth Rate
पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8 फीसदी रही है। (PC: Gemini)

अमेरिकी टैरिफ और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत जबरदस्त ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी 7.8 फीसदी की दर से बढ़ी है। सरकार ने शुक्रवार शाम जीडीपी के ये आंकड़े जारी किये हैं। एक साल पहले की समान तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5 फीसदी रही थी। पहली तिमाही में सर्विस सेक्टर की शानदार परफॉर्मेंस रही है। अप्रैल से जून तिमाही में ओवरऑल ग्रॉस वैल्यू एडेड (GVA) ग्रोथ 7.6 फीसदी रही है।

47.89 लाख करोड़ रुपये रही रियल जीडीपी

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पहली तिमाही में कॉन्सटेंट प्राइसेस पर रियल जीडीपी 47.89 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। एक साल पहले की समान तिमाही में यह 44.42 लाख करोड़ रुपये थी। इस तरह इसमें 7.8 फीसदी की ग्रोथ दर्ज हुई है।

ये भी पढ़ें

SIP में हर महीने डालें 4500 रुपये, रिटायरमेंट के बाद 30 साल तक मिलेगी 1.40 लाख रुपये मंथली इनकम
कारोबार
Regular Income After Retirement

86.05 लाख करोड़ रुपये रही नॉमिनल जीडीपी

मौजूदा कीमतों पर नॉमिनल जीडीपी 86.05 लाख करोड़ रुपये पर रही है। एक साल पहले की समान अवधि में यह 79.08 लाख करोड़ रुपये थी। इस तरह इसमें 8.8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। प्रोडक्ट टैक्स और सब्सिडी के अलावा रियल जीवीए के 44.64 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। एक साल पहले की समान तिमाही में यह आंकड़ा 41.47 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह इसमें 7.6 फीसदी की ग्रोथ हुई है।

एग्रीकल्चर में अच्छी ग्रोथ

पहली तिमाही में एग्रीकल्चर और संबंधित गतिविधियों में रियल टर्म्स में 3.7 फीसदी का इजाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में इसमें 1.5 फीसदी की ग्रोथ दर्ज हुई थी। सैकेंडरी सेक्टर में भी मजबूत ग्रोथ हुई है। मैन्यूफैक्चरिंग में 7.7 फीसदी और कंस्ट्रक्शन में 7.6 फीसदी का विस्तार हुआ है। हालांकि, खनन और उत्खनन में 3.1 फीसदी का संकुचन हुआ है। जबकि इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और दूसरी यूटिलिटी सर्विसेज में 0.5 फीसदी का विस्तार हुआ है।

ये भी पढ़ें

बचत खाते में अधिकतम कितना पैसा रख सकते हैं? यह गलती की तो आ जाएगा Income Tax का नोटिस
कारोबार
Savings Account Rule

खबर शेयर करें:

Published on:

29 Aug 2025 06:04 pm

Hindi News / Business / India GDP Growth Rate: टैरिफ की धमकी के बावजूद भारत ने की शानदार ग्रोथ, पहली तिमाही में 7.8% बढ़ी जीडीपी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.