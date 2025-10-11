भारत के स्वर्ण भंडार में लगातार हो रहा इजाफा, 880 टन तक पहुंचा, जानिए विदेशी मुद्रा भंडार का हाल

भारत के गोल्ड रिजर्व में लगातार इजाफा हो रहा है। 3 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में भारत के स्वर्ण भंडार में 3.753 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। हालांकि, विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट देखने को मिली है। 3 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 276 मिलियन डॉलर की गिरावट आई है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 699.960 अरब डॉलर रह गया है। इससे एक हफ्ते पहले विदेशी मुद्रा भंडार में 2.33 अरब डॉलर की गिरावट आई थी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 27 सितंबर 2024 को 704.885 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर पर था। भारतीय रिजर्व बैंक ने ये आंकड़े जारी किए हैं।