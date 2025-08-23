अमेरिका से रिश्ते सुधारने के लिए भारत ने इस लॉबिंग फर्म को किया हायर, उधर पाकिस्तान हमसे भी ज्यादा कर रहा खर्चा

अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव बढ़ने के बीच भारत ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ लॉबिंग करने के लिए एक नई फर्म को नियुक्त किया है। वाशिंगटन डी.सी. में भारतीय दूतावास ने अपने राजनयिक प्रयासों को मजबूत करने के लिए पूर्व सीनेटर डेविड विटर के नेतृत्व वाली मर्करी पब्लिक अफेयर्स को काम पर रखा है। अमेरिकी न्याय विभाग में विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम (FARA) के तहत हालिया फाइलिंग के अनुसार, मर्करी और भारतीय दूतावास के बीच कॉन्ट्रेक्ट अगस्त 2025 के मध्य से नवंबर 2025 के मध्य तक है। इस अवधि के दौरान भारत इस लॉबिंग फर्म को हर महीने 75,000 डॉलर का शुल्क देगा, जो कुल मिलाकर 225,000 डॉलर होगा।