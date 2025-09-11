क्या भारत बनेगा सेमीकंडक्टर सुपरपॉवर ? 1.03 लाख करोड़ की इंडस्ट्री लिख रही है सफलता की नई कहानी!

India Semiconductor Market 2030: भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2025 (India semiconductor market 2025) में लगभग 54,300 करोड़ रुपए का है, जो अगले पांच बरसों (Semiconductor growth India 2030) में बढ़ कर 1,03,500 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। स्मार्टफोन, EV, 5G और AI जैसे क्षेत्रों में बढ़ती मांग से यह उद्योग रिकॉर्ड ग्रोथ की ओर बढ़ रहा है। यह तेजी से बढ़ रहा उद्योग लगभग 13.8 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर (CAGR) के साथ विकास कर रहा है, जो वैश्विक मानकों से कहीं बेहतर है। भारत का सेमीकंडक्टर उद्योग अभी भी स्मार्टफोन, लैपटॉप और औद्योगिक उपकरणों (Chip industry India) पर ज्यादा निर्भर है, जो पूरे बाजार का करीब 70 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं। इन उत्पादों के लिए चिप्स की मांग बढ़ने से उद्योग को मजबूती मिल रही है।