ISRO ने बनाई भारत की पहली स्वदेशी 32-बिट चिप ‘विक्रम’, जानिए सेमीकंडक्टर मिशन को कैसे मिली बड़ी कामयाबी

ISRO Vikram Microprocessor: भारत ने सेमीकंडक्टर तकनीक में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए अपनी पहली स्वदेशी 32-बिट चिप 'विक्रम' लॉन्च कर दी है। यह चिप इसरो की सेमीकंडक्टर लैब (SCL) में पूरी तरह भारत में ही डिजाइन और डेवलप की गई है। इस उपलब्धि को भारत के सेमीकंडक्टर मिशन (Semiconductor Mission) के तहत एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को यह मेड इन इंडिया प्रोसेसर और चार टेस्ट चिप्स भेंट कीं। यह पहल भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में अहम मानी जा रही है।