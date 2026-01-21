अमेरिका ने झटका तो UAE ने पकड़ा! भारतीय जूलरी निर्यातकों को मिल गई बड़ी उम्मीद

कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) के तहत टेक्नोलॉजी, इंफ्रा, स्पेस, एनर्जी और डिफेंस जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा राजस्थान के जेम्स-ज्वैलरी एक्सपोर्टर्स को मिलने वाला है। अमरीकी टैरिफ से जहां ज्वैलरी निर्यात प्रभावित हुआ था, वहीं सीईपीए के तहत यूएई को बिना ड्यूटी गहनों का निर्यात नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। यही कारण है कि 2022 से 2024-25 के बीच भारत से यूएई को जेम्स-ज्वैलरी एक्सपोर्ट में करीब 60% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है।