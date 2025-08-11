Inflation Calculator: आज के 1 लाख रुपये की कीमत 20 साल बाद क्या रह जाएगी?

एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले रोहित का 10 साल पहले एक सपना था। वे चाहते थे कि उनकी सैलरी 50,000 रुपये महीना हो जाए, तो फिर उन्हें जीवन में किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी। आज रोहित की सैलरी 1 लाख रुपये महीना है, फिर भी वे पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं। रोहित जैसे करोड़ों ऐसे लोग हैं, जिनके साथ भी ऐसा हो रहा है। इसका कारण है समय के साथ पैसों की बाइंग कैपेसिटी कम होते जाना। आज के 20 साल पहले 1500 रुपये में एक परिवार के लिए महीने भर का राशन आ जाता था। वहीं, आज महीनेभर के राशन के लिए 15,000 रुपये भी कम पड़ जाते हैं।