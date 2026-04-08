RBI MPC Meeting: महंगाई, जीडीपी ग्रोथ और रेपो रेट… आरबीआई की बैठक का क्या रहा निचोड़, समझिए

RBI ने रेपो रेट को 5.25 फीसदी पर ही बरकरार रखा है। इसका मतलब यह है कि बैंक जिस दर पर RBI से कर्ज लेते हैं, उसमें अभी कोई बदलाव नहीं होगा। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने अपनी पॉलिसी स्टांस को भी "न्यूट्रल" रखा है। सीधी भाषा में समझें तो RBI अभी न तो तेजी से दरें घटाने के मूड में है और न ही बढ़ाने के। वह हालात को देखकर आगे फैसला लेना चाहता है। इस फैसले के साथ कुछ दूसरी अहम दरें भी जस की तस रखी गई हैं। SDF रेट 5 फीसदी पर बनी हुई है। MSF रेट और बैंक रेट 5.50 फीसदी पर कायम है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि MPC ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है कि फिलहाल रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और मौद्रिक नीति का रुख न्यूट्रल ही रखा जाएगा।