India Diesel Export: होर्मुज संकट के बीच मई में भारत ने हर रोज अफ्रीका भेजा 3.27 लाख बैरल डीजल, उधर यूरोप नहीं गया 1 भी बैरल तेल

यूरोपीय संघ (European Union) ने रूसी कच्चे तेल से बने फ्यूल के आयात पर पाबंदी लगा रखी है। भारत इस साल की शुरुआत तक यूरोप को डीजल सप्लाई करने वाला एक प्रमुख देश था, लेकिन EU के प्रतिबंधों ने यह रास्ता बंद कर दिया। वहीं, होर्मुज में रुकावट होने से भारत बड़े पैमाने पर रूस से कच्चा तेल खरीदता है। इससे देश में रूसी तेल की हिस्सेदारी एक बार फिर करीब 40 फीसदी तक पहुंच गई है। वहीं, रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों के कारण यूरोपीय संघ उत्तरी अमेरिका से ज्यादा तेल का आयात करता है।