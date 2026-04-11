11 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Investment Tips: मार्च की गिरावट का फायदा उठाने के लिए 56% बढ़ा इक्विटी फंड्स में निवेश, इस फंड में आए सबसे ज्यादा 10,055 करोड़ रुपये

Share Market Tips: शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स अब मैच्योर हो गए हैं। वे हर गिरावट को खरीदारी का मौका समझते हैं। निवेशक लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Apr 11, 2026

इक्विटी फंड्स में निवेश तेजी से बढ़ा है। (PC: AI)

Share Market Tips: पश्चिम एशिया संकट के कारण भारतीय शेयर बाजार में मार्च 2025 में 11% से भी ज्यादा गिरावट आई। भारतीय निवेशकों ने इस गिरावट में बाजार से बाहर निकलने के बजाय इसे निवेश के मौके के रूप में देखा और हर गिरावट पर जमकर निवेश किया। बाय ऑन द डिप्स की इस रणनीति के कारण मार्च में इक्विटी फंड्स में निवेश 56% बढ़कर 40,450 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो फरवरी में 25,978 करोड़ और जनवरी में केवल 24,028 करोड़ रुपए था। हालांकि, मार्च में बड़ी गिरावट के कारण म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम 10% घटकर 73.73 लाख करोड़ रह गया। पिछले महीने एसआइपी से रेकॉड 32,087 करोड़ रुपए का निवेश आया।

फ्लेक्सी कैप फंड्स में सबसे ज्यादा निवेश

निवेशकों का रुझान ग्रोथ ओरिएंटेड एसेट की ओर बढ़ा है। बाजार में गिरावट के बाद बेहतर एंट्री पॉइंट मिलने से इक्विटी में निवेश बढ़ा है। एम्फी के आंकड़ों के मुताबिक, इक्विटी फंड्स में सबसे ज्यादा निवेश फ्लेक्सी कैप फंड्स में 10,055 करोड़ रुपए हुआ। लगातार 8वें माह फ्लेक्सीकैंप में सबसे ज्यादा निवेश आया। भारी गिरावट के बावजूद मिडकैप-स्मॉलकैप फंड्स में भी जबरदस्त निवेश आया। दूसरी ओर महंगाई व यील्ड में उतार-चढ़ाव की चिंताओं के कारण डेट फंड्स से करीब 2.95 करोड़ रुपए और हाइब्रिड फंड्स से 16,538 करोड़ रुपए की निकासी हुई।

समझदार हो गए निवेशक

अबैकस एमएफ के सीईओ वैभव चुघ ने कहा कि निवेशक परिपक्व हो गए हैं। अब हर गिरावट को बाहर निकलने की वजह नहीं, बल्कि निवेश के मौके के रूप में देखा जा रहा है। स्मॉलकैप के कमजोर प्रदर्शन के बावजूद निवेशकों ने इसमें निवेश बढ़ाया है, क्योंकि वैल्यूएशन अपने पीक और 10 साल के औसत से नीचे आ गए हैं।

मिडकैप - स्मॉलकैप फंड्स का कमबैक

ऊंचे वैल्यूएशन को लेकर चिंता के बीच मिडकैप और स्मॉल कैप फंड्स में निवेशकों की दिलचस्पी फिर तेज हो गई है। मॉर्निंगस्टार के हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि गिरावट के बावजूद निवेशक अब उच्च ग्रोथ संभावनाओं पर भरोसा जता रहे हैं, भले ही उतार-चढ़ाव बना हुआ हो। निवेशक मिड-स्मॉलकैप कंपनियों की कमाई बढ़ने की संभावना को लेकर सकारात्मक नजरिया बनाए हुए हैं।

ये भी पढ़ें

SIP Calculator: 20 साल में आपके पास होंगे 3 करोड़ रुपये, 15x11x20 के इस फॉर्मूले से करना होगा निवेश
कारोबार
SIP Calculator

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Apr 2026 10:15 am

Hindi News / Business / Investment Tips: मार्च की गिरावट का फायदा उठाने के लिए 56% बढ़ा इक्विटी फंड्स में निवेश, इस फंड में आए सबसे ज्यादा 10,055 करोड़ रुपये

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Fuel Price Hike: हवाई सफर और महंगा होगा, एयरलाइंस ने बढ़ाया फ्यूल सरचार्ज, जानें कितना होगा एक्स्ट्रा खर्च

Air India Flight Landing
कारोबार

ई-रिटेल खरीदारों में Gen Z की 40-45% भागीदारी, 6 लाख करोड़ के पार पहुंचा ऑनलाइन मार्केट, आगे कितना है स्कोप?

Online Shopping
कारोबार

PAN Card Fraud: फर्जी ई-PAN ईमेल से हो रही करोड़ों की ठगी, जानिए कैसे बचें इस साइबर जाल से

New Scam Surfaces in the Name of e-PAN Cards; Bank Accounts Could Be Drained with a Single Click
कारोबार

Home Loan लेते समय इन छुपे हुए चार्जेज का जरूर रखें ध्यान, जानिए किस काम के लिए क्या फीस वसूलते हैं बैंक

Home Loan Hidden Charges
कारोबार

SBI Alert: इस दिन आपके मोबाइल पर नहीं आएगा बैंक का OTP, जरूरी लेनदेन करने हैं, तो जान लें तरीका

SBI Customer Alert
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.