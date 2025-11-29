Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

IPO in Next Week: अगले हफ्ते आ रहे Meesho और Aequs समते ये आईपीओ, जानिए क्या चल रहा है GMP

IPO in Next Week: दिसंबर के पहले वीक में कई मेनबोर्ड और एसएमई आईपीओ लॉन्च होने जा रहे हैं। मीशो का आईपीओ 3 दिसंबर को खुलेगा और 5 दिसंबर को बंद होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

image

Thalaz Sharma

Nov 29, 2025

IPO in Next Week

अगले हफ्ते कई आईपीओ लॉन्च होने जा रहे हैं। (PC: Freepik)

IPO in December 2025: दिसंबर 2025 में निवेशकों के लिए प्राइमरी मार्केट में काफी मौके आ रहे हैं। दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में ही 6,643.02 करोड़ रुपये के मेनबोर्ड आईपीओ खुलेंगे। इनके साथ ही इन्वेस्टर्स को कई एसएमई आईपीओ में भी निवेश करने का मौका मिलेगा। मीशो लिमिटेड, एक्वस लिमिटेड, और विद्या वायर्स लिमिटेड के मेनबोर्ड आईपीओ में 3 दिसंबर 2025 से अप्लाई किया जा सकेगा। वहीं, 5 दिसंबर 2025 को तीनों आईपीओ बंद हो जाएंगे। शेयरों का अलॉटमेंट 8 दिसंबर 2025 को फाइनल होने की उम्मीद है। वहीं, शेयरों की लिस्टिंग 10 दिसंबर 2025 को बीएसई और एनएसई पर हो सकती है।

Meesho IPO

मीशो आईपीओ का इश्यू साइज 5,421.20 करोड़ रुपये है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 105 रुपये से 111 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। मीशो के आईपीओ में 4,250 करोड़ रुपये के 38.29 करोड़ नए शेयर जारी किये जाएंगे। साथ ही 1,171.20 करोड़ रुपये के 10.55 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत बिक्री के लिए रखे जाएंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक लॉट 135 शेयरों का है, जिसकी कीमत अपर बैंड के हिसाब से 14,985 रुपये होगी। ग्रे मार्केट में मीशो का शेयर 37 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा है।

Aequs IPO

एक्वस आईपीओ का इश्यू साइज कुल 921.81 करोड़ रुपये है। इस आईपीओ में 670 करोड़ रुपये के 5.40 करोड़ नए शेयर जारी किये जाएंगे। जबकि 251.81 करोड़ रुपये के 2.03 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत बेचे जाएंगे। एक्वस आईपीओ का प्राइस बैंड 118 रुपये से 124 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। रिटेल निवेशकों के लिए एक लॉट में 120 शेयर रखे गए हैं, जिसकी अपर बैंड पर कुल कीमत 14,880 रुपये है। एक्वस आईपीओ का जीएमपी (GMP) 40 रुपये देखा गया है।

Vidya Wires IPO

विद्या वायर्स आईपीओ का कुल इश्यू साइज 300.01 करोड़ रुपये है। इस आईपीओ में 274.00 करोड़ रुपये के 5.27 करोड़ नए शेयर जारी होंगे। साथ ही 26.01 करोड़ रुपये के 50 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत बेचे जाएंगे। आईपीओ का प्राइस बैंड 48 रुपये से 52 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। रिटेल निवेशकों के लिए 288 शेयरों का एक लॉट रखा गया है, जिसके लिए अपर बैंड पर 14,976 रुपये का निवेश करना होगा। विद्या वायर्स आईपीओ का जीएमपी (GMP) 8.5 रुपये देखा गया है।

अगले हफ्ते आ रहे ये SME IPO

मेनबोर्ड आईपीओ के साथ ही अगले हफ्ते कई एसएमई आईपीओ भी बाजार में कदम रखेंगे। आईपीओ कैलेंडर के हिसाब से दिसंबर का पहला सप्ताह प्राइमरी मार्केट के लिए काफी व्यस्त रहने वाला है। जानिए कौन से एसएमई आईपीओ दिसंबर 2025 के पहले हफ्ते में खुलेंगे।

1 दिसंबर 2025: Ravelcare IPO, Invicta Diagnostic IPO, Speb Adhesives IPO, Clear Secured IPO और Astron Multigrain IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे।
2 दिसंबर 2025: Neochem Bio IPO और Helloji Holidays IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे।
3 दिसंबर 2025: Shri Kanha Stainless IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा।
4 दिसंबर 2025: Western Overseas Study Abroad IPO और Luxury Time IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा।
5 दिसंबर 2025: Methodhub Software IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Business / IPO in Next Week: अगले हफ्ते आ रहे Meesho और Aequs समते ये आईपीओ, जानिए क्या चल रहा है GMP

