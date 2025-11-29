IPO in Next Week: अगले हफ्ते आ रहे Meesho और Aequs समते ये आईपीओ, जानिए क्या चल रहा है GMP

अगले हफ्ते कई आईपीओ लॉन्च होने जा रहे हैं। (PC: Freepik)
IPO in December 2025: दिसंबर 2025 में निवेशकों के लिए प्राइमरी मार्केट में काफी मौके आ रहे हैं। दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में ही 6,643.02 करोड़ रुपये के मेनबोर्ड आईपीओ खुलेंगे। इनके साथ ही इन्वेस्टर्स को कई एसएमई आईपीओ में भी निवेश करने का मौका मिलेगा। मीशो लिमिटेड, एक्वस लिमिटेड, और विद्या वायर्स लिमिटेड के मेनबोर्ड आईपीओ में 3 दिसंबर 2025 से अप्लाई किया जा सकेगा। वहीं, 5 दिसंबर 2025 को तीनों आईपीओ बंद हो जाएंगे। शेयरों का अलॉटमेंट 8 दिसंबर 2025 को फाइनल होने की उम्मीद है। वहीं, शेयरों की लिस्टिंग 10 दिसंबर 2025 को बीएसई और एनएसई पर हो सकती है।
मीशो आईपीओ का इश्यू साइज 5,421.20 करोड़ रुपये है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 105 रुपये से 111 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। मीशो के आईपीओ में 4,250 करोड़ रुपये के 38.29 करोड़ नए शेयर जारी किये जाएंगे। साथ ही 1,171.20 करोड़ रुपये के 10.55 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत बिक्री के लिए रखे जाएंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक लॉट 135 शेयरों का है, जिसकी कीमत अपर बैंड के हिसाब से 14,985 रुपये होगी। ग्रे मार्केट में मीशो का शेयर 37 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा है।
एक्वस आईपीओ का इश्यू साइज कुल 921.81 करोड़ रुपये है। इस आईपीओ में 670 करोड़ रुपये के 5.40 करोड़ नए शेयर जारी किये जाएंगे। जबकि 251.81 करोड़ रुपये के 2.03 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत बेचे जाएंगे। एक्वस आईपीओ का प्राइस बैंड 118 रुपये से 124 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। रिटेल निवेशकों के लिए एक लॉट में 120 शेयर रखे गए हैं, जिसकी अपर बैंड पर कुल कीमत 14,880 रुपये है। एक्वस आईपीओ का जीएमपी (GMP) 40 रुपये देखा गया है।
विद्या वायर्स आईपीओ का कुल इश्यू साइज 300.01 करोड़ रुपये है। इस आईपीओ में 274.00 करोड़ रुपये के 5.27 करोड़ नए शेयर जारी होंगे। साथ ही 26.01 करोड़ रुपये के 50 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत बेचे जाएंगे। आईपीओ का प्राइस बैंड 48 रुपये से 52 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। रिटेल निवेशकों के लिए 288 शेयरों का एक लॉट रखा गया है, जिसके लिए अपर बैंड पर 14,976 रुपये का निवेश करना होगा। विद्या वायर्स आईपीओ का जीएमपी (GMP) 8.5 रुपये देखा गया है।
मेनबोर्ड आईपीओ के साथ ही अगले हफ्ते कई एसएमई आईपीओ भी बाजार में कदम रखेंगे। आईपीओ कैलेंडर के हिसाब से दिसंबर का पहला सप्ताह प्राइमरी मार्केट के लिए काफी व्यस्त रहने वाला है। जानिए कौन से एसएमई आईपीओ दिसंबर 2025 के पहले हफ्ते में खुलेंगे।
1 दिसंबर 2025: Ravelcare IPO, Invicta Diagnostic IPO, Speb Adhesives IPO, Clear Secured IPO और Astron Multigrain IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे।
2 दिसंबर 2025: Neochem Bio IPO और Helloji Holidays IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे।
3 दिसंबर 2025: Shri Kanha Stainless IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा।
4 दिसंबर 2025: Western Overseas Study Abroad IPO और Luxury Time IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा।
5 दिसंबर 2025: Methodhub Software IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा।
