IPO in Next Week: अगले हफ्ते आ रहे Meesho और Aequs समते ये आईपीओ, जानिए क्या चल रहा है GMP

IPO in December 2025: दिसंबर 2025 में निवेशकों के लिए प्राइमरी मार्केट में काफी मौके आ रहे हैं। दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में ही 6,643.02 करोड़ रुपये के मेनबोर्ड आईपीओ खुलेंगे। इनके साथ ही इन्वेस्टर्स को कई एसएमई आईपीओ में भी निवेश करने का मौका मिलेगा। मीशो लिमिटेड, एक्वस लिमिटेड, और विद्या वायर्स लिमिटेड के मेनबोर्ड आईपीओ में 3 दिसंबर 2025 से अप्लाई किया जा सकेगा। वहीं, 5 दिसंबर 2025 को तीनों आईपीओ बंद हो जाएंगे। शेयरों का अलॉटमेंट 8 दिसंबर 2025 को फाइनल होने की उम्मीद है। वहीं, शेयरों की लिस्टिंग 10 दिसंबर 2025 को बीएसई और एनएसई पर हो सकती है।