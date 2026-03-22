24 घंटे में ट्रंप ने लिया U-टर्न, असर ऐसा कि डूब गए 240 मिलियन डॉलर, जानें कहां आया भयंकर भूचाल?

ट्रंप के बयान के बाद जो हुआ वह बाजार की बेबसी की सबसे साफ तस्वीर है। महज 60 मिनट के भीतर 240 मिलियन डॉलर की लेवर्ड क्रिप्टो पोजीशन लिक्विडेट हो गई। लेवर्ड पोजीशन यानी वह दांव जो निवेशकों ने उधार लेकर लगाया था। जैसे ही बाजार उलटा चला, सब कुछ एक झटके में साफ हो गया। बिटकॉइन जो इसी हफ्ते 18 मार्च को 76,000 डॉलर के ऊपर थी और छह हफ्ते के हाई पर पहुंची थी, वह 68,000 डॉलर से नीचे आ गई। यानी महज कुछ दिनों में 8,000 डॉलर से ज्यादा की गिरावट। पूरे क्रिप्टो मार्केट में भूचाल आ गया।