Stock Market Outlook: क्या शेयर मार्केट में आने वाली है बड़ी तेजी? जानिए ये 6 फैक्टर्स क्या कह रहे हैं

Stock Market Outlook: बीते हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में तेजी दर्ज हुई है। निफ्टी में बीते हफ्ते 0.60 फीसदी का उछाल दर्ज हुआ है। बीते हफ्ते बैंकिंग, आईटी और ऑटो शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, जिससे बाजार को सपोर्ट मिला। निफ्टी बीते हफ्ते 26,068 पर बंद हुआ है। यह 27 सितंबर 2024 के ऑल टाइम हाई 26,277 के बेहद करीब है। निवेशकों को उम्मीद है कि बाजार इस हफ्ते निफ्टी के इस ऑल टाइम हाई को पार कर सकता है। नए सप्ताह में घरेलू और वैश्विक स्तर पर कई महत्वपूर्ण घटनाएं बाजार को प्रभावित करने वाली हैं। आइए जानते हैं कि ये क्या हैं।
अमेरिकी शेयर बाजारों में शुक्रवार को मजबूत तेजी देखने को मिली है। इसका असर सोमवार को बाजार पर देखने को मिल सकता है। न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जॉन विलियम्स ने कहा है कि पॉलिसी रेट्स में और समायोजन की गुंजाइश है, जिससे आने वाली बैठक में एक और कटौती का संकेत मिला है। यह बयान चिली में एक सम्मेलन के दौरान दिया गया, जिसके बाद वॉल स्ट्रीट चढ़ गया।
इस सप्ताह कम से कम छह शेयर एक्स-डिविडेंड होंने वाले हैं। ये शेयर Ingersoll-Rand (India), Power Finance Corporation (PFC), Shyamkamal Investments, AK Capital Services और Meera Industries हैं। वहीं, HDFC AMC और Thyrocare Technologies एक्स-बोनस होने जा रहे हैं। इनकी रिकॉर्ड डेट क्रमशः 26 नवंबर (बुधवार) और 28 नवंबर (शुक्रवार) रखी गई है। Infosys की 18,000 करोड़ रुपये की शेयर बायबैक विंडो भी बुधवार, 26 नवंबर को बंद होगी। इन कॉरपोरेट एक्शंस का असर भी शेयर बाजार पर पड़ेगा।
पिछले सप्ताह विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) नेट सेलर रहे और भारतीय शेयरों में से 188 करोड़ रुपये की बिक्री की। सिर्फ शुक्रवार को ही उन्होंने 1,766.05 करोड़ रुपये की सेलिंग की। इसके उलट, घरेलू संस्थागत निवेशक (DII) नेट बायर रहे और 3,161.61 करोड़ रुपये की खरीदारी की।
ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, सेंटरम ब्रोकिंग के निलेश जैन ने कहा कि निफ्टी “हायर टॉप–हायर बॉटम” स्ट्रक्चर बना रहा है और 26,200 के तत्काल प्रतिरोध को पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग रुकावट डाल रही है। जैन ने कहा कि निफ्टी की संभावित रेंज 25,800 से 26,200 के बीच है। 21-DMA (लगभग 25,840) महत्वपूर्ण सपोर्ट है। ऊपर की ओर ब्रेकआउट मिलने पर 26,300 के नए रिकॉर्ड स्तर दर्ज हो सकते हैं। वहीं, VIX में 10% की उछाल और 13 के ऊपर पहुंचना चिंता की बात है। इसे 12.5 से नीचे आना जरूरी है, ताकि तेजी को मजबूती मिल सके।
भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है। शुक्रवार को यह 89.65 के नए रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर को छूकर, 89.61 पर बंद हुआ। ईरान तेल व्यापार से जुड़ी भारतीय कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंधों से दबाव बढ़ा है। DXY डॉलर सूचकांक 100 से ऊपर वापस चढ़ गया है और पिछले पांच सत्रों में 0.9% चढ़ चुका है। रुपया इस साल डॉलर के मुकाबले 4.6% गिर चुका है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, रुपया जल्द 90 के स्तर को छू सकता है।
इस सप्ताह दो कंपनियों की शेयर बाजार में लिस्टिंग होगी। पहली- Sudeep Pharma, इसका IPO मंगलवार (25 नवंबर) को बंद होगा। लिस्टिंग 28 नवंबर (शुक्रवार) को होने की उम्मीद है। दूसरी कंपनी Excelsoft Technologies है। लिस्टिंग 26 नवंबर (बुधवार) को होने की उम्मीद है। हाल ही में Billionbrains Garage Ventures (Groww), Pine Labs और PhysicsWallah की मजबूत लिस्टिंग के बाद बाजार इन नई लिस्टिंग्स पर ध्यान देगा। इसके अलावा तीन SME कंपनियों के IPO भी इस सप्ताह खुलेंगे। ये SSMD Agrotech India, Mother Nutri Foods और KK Silk Mills हैं।
