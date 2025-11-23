Stock Market Outlook: क्या शेयर मार्केट में आने वाली है बड़ी तेजी? जानिए ये 6 फैक्टर्स क्या कह रहे हैं

ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, सेंटरम ब्रोकिंग के निलेश जैन ने कहा कि निफ्टी “हायर टॉप–हायर बॉटम” स्ट्रक्चर बना रहा है और 26,200 के तत्काल प्रतिरोध को पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग रुकावट डाल रही है। जैन ने कहा कि निफ्टी की संभावित रेंज 25,800 से 26,200 के बीच है। 21-DMA (लगभग 25,840) महत्वपूर्ण सपोर्ट है। ऊपर की ओर ब्रेकआउट मिलने पर 26,300 के नए रिकॉर्ड स्तर दर्ज हो सकते हैं। वहीं, VIX में 10% की उछाल और 13 के ऊपर पहुंचना चिंता की बात है। इसे 12.5 से नीचे आना जरूरी है, ताकि तेजी को मजबूती मिल सके।