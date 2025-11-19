Jio ने Google के साथ AI पार्टनरशिप में किया बड़ा अपग्रेड, करोड़ों लोगों को फ्री मिलेगा 35,000 रुपये वाला Gemini 3 पैकेज

जियो ने अपने एआई ऑफर को अपग्रेड किया है। (PC: AI)
Jio Gemini 3 Offer: टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने गूगल के साथ अपनी AI पार्टनरशिप में बड़े अपग्रेड का ऐलान किया है। इसके तहत Jio Gemini Offer के लिए एलिजिबिलिटी का विस्तार किया गया है। साथ ही पैकेज में Google के नवीनतम Gemini 3 मॉडल को भी शामिल कर दिया गया है।
नई घोषणा के अनुसार, हर Jio अनलिमिटेड 5G ग्राहक को 35,100 रुपये कीमत वाला Google Gemini Pro प्लान 18 महीने तक फ्री मिलेगा। इसके अलावा इन यूजर्स को 2 TB क्लाउड स्टोरेज भी मिलेगा। साथ ही Gemini 3 का एक्सेस भी मिलेगा।
पहले यह ऑफर केवल 18–25 साल के युवा यूजर्स और चुनिंदा अनलिमिटेड 5G प्लान पर ही उपलब्ध था और इसमें Google Gemini 2.5 Pro की सुविधा थी। लेकिन आज के विस्तार के साथ इस ऑफर के लिए आयु सीमा हटा दी गई है। साथ ही नवीनतम Gemini 3 AI मॉडल को भी ऑफर में शामिल कर लिया गया है। Gemini 3 में बेहतर मल्टीमॉडल कैपेबिलिटी, इंप्रूव्ड तर्क क्षमता और तेज परफॉर्मेंस मिलती है, जो कोडिंग, ट्रांसलेशन, डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस और रचनात्मक सामग्री सहित कई जनरेटिव AI कार्यों में उपयोगी है।
स्टेप 1. MyJio ऐप खोलें।
स्टेप 2. Jio Gemini ऑफर के “Claim Now” बैनर पर टैप करें।
स्टेप 3. अपने Google अकाउंट से साइन इन करें।
इसके साथ ही प्लान एक्टिवेट हो जाएगा। जियो अनलिमिटेड 5G प्लान पर रहने पर यह प्लान 18 महीने तक एक्टिव रहता है। अगर माय जियो ऐप खोलने पर आपको होम पेज पर जियो जेमिनी ऑफर नहीं दिखा रहा है, तो इसे सर्च बार में जाकर सर्च करें।
