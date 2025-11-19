Jio ने Google के साथ AI पार्टनरशिप में किया बड़ा अपग्रेड, करोड़ों लोगों को फ्री मिलेगा 35,000 रुपये वाला Gemini 3 पैकेज

पहले यह ऑफर केवल 18–25 साल के युवा यूजर्स और चुनिंदा अनलिमिटेड 5G प्लान पर ही उपलब्ध था और इसमें Google Gemini 2.5 Pro की सुविधा थी। लेकिन आज के विस्तार के साथ इस ऑफर के लिए आयु सीमा हटा दी गई है। साथ ही नवीनतम Gemini 3 AI मॉडल को भी ऑफर में शामिल कर लिया गया है। Gemini 3 में बेहतर मल्टीमॉडल कैपेबिलिटी, इंप्रूव्ड तर्क क्षमता और तेज परफॉर्मेंस मिलती है, जो कोडिंग, ट्रांसलेशन, डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस और रचनात्मक सामग्री सहित कई जनरेटिव AI कार्यों में उपयोगी है।