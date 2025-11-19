Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

Jio ने Google के साथ AI पार्टनरशिप में किया बड़ा अपग्रेड, करोड़ों लोगों को फ्री मिलेगा 35,000 रुपये वाला Gemini 3 पैकेज

Jio Gemini 3 Offer: रिलायंस जियो ने गूगल के साथ अपने एआई पैकेज को अपग्रेड किया है। जियो ने ऑफर में गूगल के नए Gemini 3 मॉडल को भी शामिल किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 19, 2025

Jio Gemini 3 Offer

जियो ने अपने एआई ऑफर को अपग्रेड किया है। (PC: AI)

Jio Gemini 3 Offer: टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने गूगल के साथ अपनी AI पार्टनरशिप में बड़े अपग्रेड का ऐलान किया है। इसके तहत Jio Gemini Offer के लिए एलिजिबिलिटी का विस्तार किया गया है। साथ ही पैकेज में Google के नवीनतम Gemini 3 मॉडल को भी शामिल कर दिया गया है।

फ्री मिलेगा 35,100 रुपये वाला पैकेज

नई घोषणा के अनुसार, हर Jio अनलिमिटेड 5G ग्राहक को 35,100 रुपये कीमत वाला Google Gemini Pro प्लान 18 महीने तक फ्री मिलेगा। इसके अलावा इन यूजर्स को 2 TB क्लाउड स्टोरेज भी मिलेगा। साथ ही Gemini 3 का एक्सेस भी मिलेगा।

करोड़ों लोगों के लिए फ्री हुआ Gemini 3

पहले यह ऑफर केवल 18–25 साल के युवा यूजर्स और चुनिंदा अनलिमिटेड 5G प्लान पर ही उपलब्ध था और इसमें Google Gemini 2.5 Pro की सुविधा थी। लेकिन आज के विस्तार के साथ इस ऑफर के लिए आयु सीमा हटा दी गई है। साथ ही नवीनतम Gemini 3 AI मॉडल को भी ऑफर में शामिल कर लिया गया है। Gemini 3 में बेहतर मल्टीमॉडल कैपेबिलिटी, इंप्रूव्ड तर्क क्षमता और तेज परफॉर्मेंस मिलती है, जो कोडिंग, ट्रांसलेशन, डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस और रचनात्मक सामग्री सहित कई जनरेटिव AI कार्यों में उपयोगी है।

यूजर्स को क्या-क्या मिलेगा?

  • 18 महीने का Gemini Pro प्लान फ्री
  • Gemini 3 मॉडल तक एक्सेस मिलेगा
  • 2 TB क्लाउड स्टोरेज
  • AI आधारित फोटो और वीडियो निर्माण सुविधाएं
  • Google की सभी सेवाओं और ऐप्स पर एक्सेस

यूजर्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं यह मुफ्त ऑफर

स्टेप 1. MyJio ऐप खोलें।
स्टेप 2. Jio Gemini ऑफर के “Claim Now” बैनर पर टैप करें।
स्टेप 3. अपने Google अकाउंट से साइन इन करें।

इसके साथ ही प्लान एक्टिवेट हो जाएगा। जियो अनलिमिटेड 5G प्लान पर रहने पर यह प्लान 18 महीने तक एक्टिव रहता है। अगर माय जियो ऐप खोलने पर आपको होम पेज पर जियो जेमिनी ऑफर नहीं दिखा रहा है, तो इसे सर्च बार में जाकर सर्च करें।

Updated on:

19 Nov 2025 11:41 am

Published on:

19 Nov 2025 11:15 am

Hindi News / Business / Jio ने Google के साथ AI पार्टनरशिप में किया बड़ा अपग्रेड, करोड़ों लोगों को फ्री मिलेगा 35,000 रुपये वाला Gemini 3 पैकेज

