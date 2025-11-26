New Labour Codes: नौकरी जाने के ‘दर्द’ पर मरहम लगाएगा नया लेबर कोड! सरकार ने कर दिया इंतजाम

रिपोर्ट के मुताबिक भास्कर कहते हैं कि छंटनी तब होती है जब कोई नियोक्ता कर्मचारियों की सेवा समाप्त करता है, लेकिन यह किसी दुर्व्यवहार या खराब प्रदर्शन की सजा के तौर पर नहीं होता. यह तब होता है जब कंपनी को लागत कम करना हो, कोई रीस्ट्रक्चरिंग करनी हो, कोई नई टेक्नोलॉजी लानी हो या फिर किसी डिपार्टमेंट का साइज कम करना हो. मुख्य कानूनी अंतर यह है कि छंटनी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं है. यह कर्मचारी के प्रदर्शन को नहीं दर्शाती, बल्कि यह कंपनी की वित्तीय या परिचालन आवश्यकताओं की वजह से लिया गया फैसला है.