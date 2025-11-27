Kamla Pasand Success Story: छोटी सी थड़ी पर बेचते थे गुटखा, देखते ही देखते देशभर में फैला दिया अरबों का कारोबार, जानिए कमला पसंद के मालिक की कहानी

कमल किशोर चौरसिया छोटी सी थड़ी पर गुटखा बेचा करते थे। (PC:X/@KPPanMasala)
Kamal Kishore Chaurasia Family Dispute: कमला पसंद कंपनी के मालिक कमल किशोर चौरसिया की फैमिली में मंगलवार को एक काफी दुखद घटना घट गई। उनकी बहू दीप्ती चौरसिया ने सुसाइड (Deepti Chaurasia Suicide Case) कर लिया। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। इस घटना के बाद से कमला पसंद कंपनी के बारे में काफी बातें हो रही हैं। आइए जानते हैं कि इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई और कैसे यह कंपनी पान मसाला इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बन गई।
पान मसाला कंपनी कमला पसंद की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक छोटी सी थड़ी से हुई थी। 70 के दशक में पान मसाले को कमल किशोर चौरसिया ने फीलखाना मोहल्ले में बनाकर, सड़क किनारे काहू कोठी में एक छोटी गुमटी में बेचा। तब वे इस छोटी सी थड़ी में खुला पान मसाला बेचते थे, जिसे बाद में पैकेट में बेचना शुरु किया। ये कमल किशोर चौरसिया की मेहनत का फल है कि आज कंपनी का टर्नओवर अरबों रुपयों का है।
आधिकारिक तौर पर साल 1965 में कमला पसंद का ट्रेडमार्क रजिस्टर हुआ था। इसकी स्थापना कमल किशोर चौरसिया और कमलाकांत चौरसिया ने की थी। शुरुआती दौर में यह कंपनी पान मसाला बेचती थी। लेकिन समय के साथ कंपनी मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट्स भी लेकर आई। जैसे- तंबाकू, जर्दा, सिगरेट, इलायची, माचिस आदि।
आज कमला पसंद पान मसाला के कई प्रोडक्ट्स मार्केट में उपलब्ध हैं। कमला पसंद के लिए विज्ञापन अमिताभ बच्चन, सुनील गावस्कर और वीरेंद्र सहवाग जैसी बड़ी हस्तियों ने भी किए हैं। वहीं, कपिल देव और क्रिस गेल ने भी कंपनी के लिए विज्ञापन किया है। साल 2000 के बाद कमल किशोर ने कंपनी का विस्तार किया और इसे देशभर में फैला दिया।
देश में पान मसाला उद्योग लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल मैनेजमेंट कन्सल्टिंग फर्म आईएमएआरसी (IMARC) के अनुसार, भारत में 2024 में पान मासाला उद्योग की कुल मार्केट वैल्यू 46,682 करोड़ रुपये पहुंच गई थी। इसमें कमला पसंद पान मसाला कंपनी भी शामिल है, जिसकी नेटवर्थ आज अरबों में है।
