कारोबार

Kamla Pasand Success Story: छोटी सी थड़ी पर बेचते थे गुटखा, देखते ही देखते देशभर में फैला दिया अरबों का कारोबार, जानिए कमला पसंद के मालिक की कहानी

Kamla Pasand Pan Masala कंपनी के मालिक कमल किशोर चौरसिया की बहू ने आत्महत्या कर ली है। आइए जानते हैं कि कमल किशोर चौरसिया ने कैसे अरबों का कारोबार स्थापित किया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

image

Thalaz Sharma

Nov 27, 2025

kamla pasand pan masala

कमल किशोर चौरसिया छोटी सी थड़ी पर गुटखा बेचा करते थे। (PC:X/@KPPanMasala)

Kamal Kishore Chaurasia Family Dispute: कमला पसंद कंपनी के मालिक कमल किशोर चौरसिया की फैमिली में मंगलवार को एक काफी दुखद घटना घट गई। उनकी बहू दीप्ती चौरसिया ने सुसाइड (Deepti Chaurasia Suicide Case) कर लिया। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। इस घटना के बाद से कमला पसंद कंपनी के बारे में काफी बातें हो रही हैं। आइए जानते हैं कि इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई और कैसे यह कंपनी पान मसाला इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बन गई।

कानपुर में छोटी सी गुमटी में बेचते थे गुटखा

पान मसाला कंपनी कमला पसंद की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक छोटी सी थड़ी से हुई थी। 70 के दशक में पान मसाले को कमल किशोर चौरसिया ने फीलखाना मोहल्ले में बनाकर, सड़क किनारे काहू कोठी में एक छोटी गुमटी में बेचा। तब वे इस छोटी सी थड़ी में खुला पान मसाला बेचते थे, जिसे बाद में पैकेट में बेचना शुरु किया। ये कमल किशोर चौ​रसिया की मेहनत का फल है कि आज कंपनी का टर्नओवर अरबों रुपयों का है।

1965 में रजिस्टर हुआ Kamla Pasand ट्रेडमार्क

आधिकारिक तौर पर साल 1965 में कमला पसंद का ट्रेडमार्क रजिस्टर हुआ था। इसकी स्थापना कमल किशोर चौरसिया और कमलाकांत चौरसिया ने की थी। शुरुआती दौर में यह कंपनी पान मसाला बेचती थी। लेकिन समय के साथ कंपनी मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट्स भी लेकर आई। जैसे- तंबाकू, जर्दा, सिगरेट, इलायची, माचिस आदि।

Kamla Pasand के लिए बड़ी हस्तियों ने किए विज्ञापन

आज कमला पसंद पान मसाला के कई प्रोडक्ट्स मार्केट में उपलब्ध हैं। कमला पसंद के लिए विज्ञापन अमिताभ बच्चन, सुनील गावस्कर और वीरेंद्र सहवाग जैसी बड़ी हस्तियों ने भी किए हैं। वहीं, कपिल देव और क्रिस गेल ने भी कंपनी के लिए विज्ञापन किया है। साल 2000 के बाद कमल किशोर ने कंपनी का विस्तार किया और इसे देशभर में फैला दिया।

कितनी बड़ी है देश में पान-मसाला इंडस्ट्री

देश में पान मसाला उद्योग लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल मैनेजमेंट कन्सल्टिंग फर्म आईएमएआरसी (IMARC) के अनुसार, भारत में 2024 में पान मासाला उद्योग की कुल मा​र्केट वैल्यू 46,682 करोड़ रुपये पहुंच गई थी। इसमें कमला पसंद पान मसाला कंपनी भी शामिल है, जिसकी नेटवर्थ आज अरबों में है।

Published on:

27 Nov 2025 11:52 am

